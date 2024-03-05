藏壽司「扭蛋必中」方法瘋傳！實測結果曝光　日本官方無奈說話了

全家霜淇淋地位不保了！眾瘋吃這間「1支20元」　7-11買1送1限3天

▲全家3月的「靜岡抹茶霜淇淋」在今（5）日正式開賣，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，茶感再提升，部分門市還有搭配濃黑巧克力的綜合口味哦！（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家3月的「靜岡抹茶霜淇淋」在今（5）日正式開賣，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，茶感再提升，部分門市還有搭配濃黑巧克力的綜合口味哦！（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

說到全家便利商店，其霜淇淋受到廣大群眾的喜愛，每月定時更換口味更是讓顧客保有相當的新鮮感，過往也都引起社群討論。然而，近年來，各大通路都看好「霜淇淋市場」，紛紛投入資源也開始賣起霜淇淋，包括7-11、IKEA等等。而時序來到3月，霜淇淋大戰再度開打，各家全部都推出最新口味，IKEA更是以一支20元應戰，已經在社群先引起一波話題。《NOWnews》也特別整理3月各個通路「霜淇淋大戰」口味、優惠、查詢門市方法，讓愛吃霜淇淋的民眾一文看懂。

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全家便利商店：靜岡抹茶霜淇淋/全家霜淇淋門市查詢點這裡

過去全家推出眾多口味的霜淇淋，有跟網紅滴妹手搖飲「再睡五分鐘」合作的口味、復刻彈珠汽水口味，甚至是聯名麻辣鍋青花驕口味，每一種都是引起討論。然而這次3月搭配全家抹茶季開跑，全家再度推出「抹茶口味」，根據調查，全家「抹茶口味」是霜淇淋口味當中，奪下網路聲量冠軍的一款，在2023年熱銷超過300萬支！

而全家3月的「靜岡抹茶霜淇淋」在今（5）日正式開賣，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，茶感再提升，部分門市還有搭配「濃黑巧克力口味」，雙口味綜合已經有不少人吃過大讚非常好吃。至於優惠部分，從5日至7日，全家APP隨買跨店取5支188元，愛吃霜淇淋的民眾可以先買起來！

▲全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
7-11：連珍芋香牛奶霜淇淋、櫻花玫瑰風味思樂冰/7-11霜淇淋門市查詢點這裡

繼去年7-11重磅回歸思樂冰機台之後，霜淇淋也是宣布同期回歸，去年初期以泰奶口味霜淇淋試水溫成功，致力開始推霜淇淋新口味，也是吸引大票忠實顧客。今年3月，7-11與基隆在地百年名店「連珍糕餅店」合作，選用大甲旬味食材檳榔芋，推出濃郁系「連珍芋香牛奶霜淇淋」，將從3月6日開始陸續更換上市！每支售價49元，3月12日至14日白色情人節間，加碼不限支付工具全面買1送1。

▲7-11推出「連珍芋香牛奶霜淇淋」口感厚實、香氣濃郁，情人節限時買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11推出「連珍芋香牛奶霜淇淋」，口感厚實、香氣濃郁，3月12日至3月14日情人節限時買1送1。（圖／7-11提供）
除此之外，迎接春日「櫻花季」氛圍，思樂冰販售門市也同步開賣「櫻花玫瑰風味」，跳脫以往思樂冰只有汽水類的刻板印象，粉嫩色調搭配輕柔櫻花玫瑰香氣，看起來可口又美味，中杯售價30元、大杯39元、特大杯45元，同樣在3月12日至3月14日白色情人節期間，加碼限定全品項特大杯買1送1。

▲思樂冰於3月12日至3月14日歡慶白色情人節，加碼限定全品項特大杯買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11思樂冰販售門市新口味「櫻花玫瑰風味」6日開賣，於3月12日至3月14日歡慶白色情人節，加碼限定全品項特大杯買1送1。（圖／7-11提供）
IKEA：薄荷萊姆霜淇淋

IKEA原本都是以一支10塊錢的霜淇淋打遍天下，但近年來開始研發多種口味，且一支只賣20元，還比超商買一送一更便宜，份量剛好CP值高，成為不少人霜淇淋新寵，去逛IKEA就一定要來上一支，根據統計，去年IKEA推出的芒果霜淇淋，2023銷量竟然可以疊出92座101大樓，實在非常驚人。

今年3月，IKEA輸人不輸陣，推出新品「薄荷萊姆霜淇淋」，同樣一支售價也是20元，結合清新的薄荷香氣和微微酸爽的萊姆風味，口感滑順帶點微酸感，好吃又好看，逛IKEA肯定要來上一支！社群上已經有不少人分享實用心得表示「薄荷萊姆超好吃！一支20元真的超便宜」、「IKEA薄荷萊姆不錯，屬於清爽的薄荷，值得吃吃看」。

▲IKEA三月推出最新「薄荷萊姆」口味的霜淇淋，一支售價僅20元。（圖/IKEA提供）
▲IKEA三月推出最新「薄荷萊姆」口味的霜淇淋，一支售價僅20元。（圖/IKEA提供）

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