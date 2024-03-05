驚險！法國羽球公開賽台球員被闖空門失竊 凸顯巴黎奧運恐怖危機
法國羽球公開賽今（5）日開打，不過昨日就發生有球員、教練行李遭失竊風波，雖然體育署緊急「滅火」，但球員安危已經受到威脅，不只男雙李洋、王齊麟等球員紛紛傳出「災情」，就連台灣羽球「天后」戴資穎也差點遭竊，這不但凸顯球員在外無法受到保護，也讓人擔心巴黎奧運的治安，以及未來球員可能會發生類似情況。即便體育署表示會「報警」，要求大會加強治安，但球員安危已成危機。
記者吳政紘/綜合報導
「麟洋配」男雙李洋、王齊麟教練陳宏麟到了飯店行李遭竊，教育部體育署4日表示，代表隊已向大會、飯店反應，也報警並要求加強安全維護，也發文請台灣駐法代表處協助相關事宜。
法國羽球公開賽為超級750系列賽，由於是巴黎奧運前，好不容易可以到法國比賽的狀況，不少好手齊聚，但也成為小偷下手目標，由於選手下塌飯店接近法國市區，人潮洶湧，選手在飯店半夜被闖空門，選手盧敬堯甚至用行李架「卡門」，才避免失竊。
法國羽球公開賽就已經發生有球員、教練遭竊行為，更不用說巴黎奧運等級，球員跟教練團會遇到怎樣的危機。
巴黎奧運即將在今年7月26日開始舉行，全世界運動員都會參加，不料，體育署跟中華奧會才在今年浩浩蕩蕩帶了媒體「參訪團」等到巴黎奧運場館視察，卻忽略了選手最基本的人身安全問題，此外，也有場館尚未完成的狀況，讓人質疑參訪的動機與目的。
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