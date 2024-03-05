直擊百億媳郭碧婷現身《浪姐5》！ 超仙模樣回歸 美到每一根髮絲
女星郭碧婷當年以平面模特兒在台灣出道，因為外貌亮麗獲得關注，曾當過許多歌手的MV女主角，她2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在大陸打開知名度，並於2020年時與身價超過百億的向佐結婚，婚後將重心放在家庭上的她，較少出現在螢光幕前，先前現身還因為身材略為福態引起討論，近日郭碧婷驚喜現身《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第5季，簡稱《浪姐5》），超仙模樣，再度讓人眼睛一亮。
記者吳雨婕／綜合報導
郭碧婷近來被直擊現身《浪姐5》節目組安排的酒店門口，她穿著黑色長裙、帆布鞋，以及灰色西裝外套，一頭長髮隨著步伐飄逸，每一根髮絲都像是有生命力般，低著頭快速從酒店走上門口停著的車裡，滿滿仙氣的模樣，讓粉絲驚呼：「《南湘回國》白月光歸來」、「這麼多年竟然還是跟南湘長得一樣」、「她婆婆怎麼允許她出來的」、「她好美」。
事實上，近年郭碧婷的近況一直受外界關注，與向佐結婚後，育有一女一子，也非常受到婆婆向太的寵愛，2022年向佐被爆出疑似婚外情，引起外界罵聲，婚變一事鬧得沸沸揚揚，直到去年向佐才回到螢光幕前，時常與家人同台，改以愛妻的形象示人，最近向佐還帶著郭碧婷搭港鐵體驗平民生活，夫妻倆感情看起來非常穩定。
此外，日前傳出參戰《浪姐5》的卡司陣容非常華麗，包含楊謹華、謝金燕、郭書瑤、蔡詩芸、韓團KARA成員妮可、泰國頂流女星Mai等。
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