寶可夢紀念球造型悠遊卡登場！感應還會發紅光 開賣時間、地點曝
寶可夢造型悠遊卡又來了！悠遊卡公司今（5）日宣布，第六款「寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球」將於明（6）日上午11時起開放限時預購，每張售價為499元，電商通路Pinkoi採限時不限量預購，粉絲也可至台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」購買，現場銷售，售完為止。
記者鄭妤安／台北報導
2019年起悠遊卡公司推出首款經典的紅白球寶可夢3D造型悠遊卡，開賣後秒殺，陸續再推出「高級球」、「超級球」、「大師球」、「豪華球」，超可愛的立體寶貝球造型，讓寶可夢迷敲碗想收藏一系列。
悠遊卡公司這次推出的「寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球」，球體外觀製作細節再度升級，球體是鏡面白，搭配紅色環形腰帶，感應時整圈發出紅色光，真實還原質感再加分，精緻逼真又實用，讓人彷彿置身寶可夢世界
悠遊卡公司表示，「寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球」於3月6日上午11時起至3月25日23時59分開放預購，每張售價為499元，在電商通路於Pinkoi限時不限量預購，實體通路則將於台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」現場銷售，售完為止，詳細發售日期依寶可夢台灣官方FB及IG公告為主。