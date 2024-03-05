數位身分證喊卡賠償全民埋單？陳建仁盼在2.8億元以下
數位身分證在2021年因資安爭議喊卡，預計賠償金額將在2億8000萬元以下。對此，行政院長陳建仁今（5）日說明，此事經過公共工程委員會、廠商一起協商討論後，已達成協議、希望2.8億以下，因此上次與這次所講的金額不同。
記者陳佩君／台北報導
賴清德擔任行政院長期間，推動換發數位身份證，但2021年因資安爭議無法推動，喊卡後廠商向政府求償逾10億元，行政院公共工程委員會主委吳澤成昨指出，今年1月經過六次調解已達成共識，整體調解金額將在2億8000萬元以下，應由主管機關處置，政府體系會有檢討。
陳建仁上午率各部會赴立法院總質詢，會前接受媒體訪問時表示，去年有媒體報導廠商要求10億，所以當時說沒有全民買單這事，此事經過公共工程委員會、廠商一起協商討論後，已達成協議、希望2.8億以下，因此上次與這次所講的金額不同。
陳建仁提到，數位身分證牽涉到個人資料保護問題，所以會審慎研議設置，2021年時因為這樣顧慮，所以暫緩施行，但對於新式身分證是否有需要，在各界討論過程中，政府也按照憲法法庭解釋，希望對個人資料保護設立獨立監督機制。
陳建仁指出，現在也在籌備個資保護委員會，未來成立後會與相關部會討論，是否要設立新式身分證必要性，這部分會繼續研議、看看最後決議是如何。