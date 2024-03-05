今年6波強烈冷氣團來襲！卻是「史上第6熱」冬季 氣象署揭曉原因
台灣目前已進入春天季節，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，本次剛結束的冬季整體來說「氣溫偏暖、雨量偏少」，2023年12月至2024年2月，雖然總共有6波「強烈大陸冷氣團」等級以上的冷空氣侵襲，但平均氣溫仍創下歷史第6暖的紀錄，平均累積雨量也是歷史第5少。
記者張志浩／綜合報導
陳怡良指出，這次冬季「冷暖交替」的現象非常明顯，統計全台平地11測站，平均氣溫是攝氏19.4度，高於歷年冬季平均攝氏18.7度，是1951年以來第6暖，若放大到逐月數據來看，2023年12月全台氣溫都偏高，1月西半部偏暖、東半部正常，2月全台氣溫偏高。
雨量部分，在冬季主要還是鋒面、東北季風迎風面降雨為主，偶爾則有華南雲雨區、南方雲系北移導致全台有雨，綜觀2023年12月至2024年2月，平均累積雨量僅160.3毫米，低於歷年平均260.6毫米，是1951年以來第5少雨，且值得注意的是，本次冬季「平均降雨日數」只有24天，和歷史平均32.6天相差許多，也創下1951年以來第3低的紀錄。
陳怡良說明，造成冬季偏暖、雨量偏少的原因，主要還是中南半島至南海一帶，呈現「反氣旋的環流」，除了導致台灣北方的冷空氣不容易南下外，也抑制了大環境對流的發展，不過仍要提醒民眾，3月進入春季後，仍會有冷空氣和冷氣團侵台，平時仍要注意天氣變化。