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南台灣今年小心缺水！春季預估「雨量正常偏少」　3月還有冷氣團

▲春季已經來臨，中央氣象署表示，今年3月至5月，氣溫預報是「正常偏高」、雨量預估「正常偏少」。（圖／記者葉政勳攝）
▲春季已經來臨，中央氣象署表示，今年3月至5月，氣溫預報是「正常偏高」、雨量預估「正常偏少」。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣3月正式迎接春天的到來，中央氣象署今（5）日公布本年度春季天氣展望，氣象預報中心主任陳怡良指出，3月至5月氣溫預報是「正常偏高」，但前期仍會有冷氣團，雨量則是「正常偏少」，但5月進入梅雨期，降雨預報的變動性會較大，提醒民眾，春天對流、鋒面系統多，可能會在短時間帶來較大雨勢或雷雨，而南台灣由於進入枯水期，雨量可能批少的情況下，務必要珍惜水資源、節約用水。

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陳怡良說明，聖嬰現象目前正在逐漸減弱，春季過後就會回歸正常；未來氣溫方面，3月到5月預估溫度正常偏高，各地正常機率為5成，偏高機率為4成；雨量部分，3月和5月並沒有顯著降雨訊號，只有4月有稍微明顯一點的雨勢，整體來說，預估各地都是以正常機率較高。

▲3月至5月春季，氣象署預估雨量「正常偏少」，南台灣要留意缺水情況。（圖／中央氣象署提供）
▲3月至5月春季，氣象署預估雨量「正常偏少」，南台灣要留意缺水情況。（圖／中央氣象署提供）
陳怡良特別提醒，雖然冬季已結束，但春天的3月仍有幾波冷氣團南下影響台灣的機率；此外，雖然雨量預報上，各地以正常偏少為主，但南台灣已進入枯水期，本身的降雨標準就較低，因此就算雨量正常，和北台灣相比仍有一大段差距，提醒民眾務必節約用水。

陳怡良表示，3、4月的台灣進入春季，此時天氣系統移動快速，且常會有鋒面系統在台灣附近形成，由於受對流增強的影響，可能會帶來較大的雨勢，並有伴隨雷雨發生的機會，且台灣西部、金門及馬祖在春季期間常會有局部性濃霧出現，民眾也要留意行車安全與行程安排。

▲春季氣溫方面，3月到5月預估溫度正常偏高，各地正常機率為5成，偏高機率為4成。（圖／中央氣象署提供）
▲春季氣溫方面，3月到5月預估溫度正常偏高，各地正常機率為5成，偏高機率為4成。（圖／中央氣象署提供）

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