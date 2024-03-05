台積電創高全球市值第13名 輝達躍居第3！緊追蘋果與微軟
美股昨（5）日跌多漲少，但科技股表現亮眼，其中輝達股價持續走高，漲逾3.6%，來到852.37美元，台積電ADR也同樣大漲3.3%，使輝達與台積電市值再創高！其中輝達躍居全球市值第3，僅次於蘋果與微軟，而台積電市值衝破19兆元，衝上全球市值第13名。
記者許家禎／台北報導
輝達GTC大會將於3月18日登場，是今年AI題材最大盛會，也是輝達自疫情以來，首度以實體方式舉辦，相關消息也讓輝達屢屢躍上媒體版面。尤其市場預估輝達H200及B100將亮相，其中傳出B100性能至少是H200的2倍、H100的4倍，傳將採用台積電3奈米製程。
市場也傳出輝達H200與B100可能將塞滿台積電4奈米及3奈米製程產能，因此法人預估台積電首季營運表現將淡季不淡。消息一出，輝達股價持續上揚，4日股價漲逾3.6%，來到852.37美元，超微漲逾1%，來到205.36美元，「妖股」美超微更是大漲18.65%，來到1074.34美元。
而彭博報導，輝達1日收盤市值達到2.06兆美元，首次收盤站上2兆美元大關，是半導體業有史以來第一家達此成就的公司，短短兩周內就打敗沙烏地阿拉伯石油，升上全球市值第三位，僅次於第一名的微軟與第二名的蘋果，而輝達距離蘋果的2.7兆美元僅剩7000億美元的距離。
至於台積電以昨日收盤股價725元計算，昨日市值18.77兆，約5639億美元，在全球市值排行榜上打敗丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）衝上全球市值第13名。