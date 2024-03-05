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法國羽球公開賽「女單F4」皆到齊！戴資穎首輪對決台灣同鄉宋碩芸

▲超級750系列法國羽球公開賽，戴資穎首輪將面對同樣來自台灣的好手宋碩芸，若順利過關，4強將有機會遇上南韓球后安洗瑩。（圖／美聯社／達志影像）
▲超級750系列法國羽球公開賽，戴資穎首輪將面對同樣來自台灣的好手宋碩芸，若順利過關，4強將有機會遇上南韓球后安洗瑩。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

台灣羽球一姊戴資穎本月稍早（3）日前往法國備戰超級750系列法國羽球公開賽，比賽將於今（5）日開打，而這此比賽也被視為是奧運的前哨戰，「女單F4」通通到齊，首戰戴資穎將要面對到同樣來自台灣的好手宋碩芸，戴資穎抵達法國後，也在個人社群網站上發文，表示自己在飛機上睡得很好，也很期待可以提前在奧運的場館比賽。

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但台灣選手一行人來到巴黎後的狀況卻接連百出，傳出下榻飯店遭到小偷闖空門的情況，有選手的房門甚至在半夜被人打開，還有人的行李箱被偷走，包括戴資穎、男雙好手王齊麟等人隨後都在社群平台上發文，雖然即便體育署表示會「報警」，同時要求大會加強治安，但球員的生命安全意外受到威脅，也引發外界關注。

▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自王齊麟 Instagram）
▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自戴資穎Instagram）

至於本次的超級750系列法國羽球公開賽，由於場地就是巴黎奧運會所使用的場地，也因此被視為是奧運的測試賽，「女單F4」陳雨菲、山口茜、戴資穎、安洗瑩通通到齊，西班牙好手瑪琳（Carolina Marin）也將迎來本季首戰，本次公開賽精彩程度勢必可期。
台灣一姊戴資穎目前是女單第3種子，本次法國公開賽也要挑戰賽史第2冠殊榮，首輪將和同為台灣的好手宋碩芸上演「台灣內戰」，目前兩人的世界排名分別為世界第3、世界第32名，而根據賽程，戴資穎若成功晉級4強，有機會再度大戰南韓球后安洗瑩。
本次比賽男單稍早則是傳出有兩人退賽，分別是馬來西亞黃智勇、丹麥好手傑姆克Rasmus Gemke，名額將由台灣李佳豪、中國趙俊鵬遞補。

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