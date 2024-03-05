中國海警闖入東部24海哩？ 邱國正：正常巡弋沒跨越
媒體報導，中共3艘海警船於上（2）月27日直接進犯我東部海域鄰接區24海哩，當下卻沒有海巡艇前往監控，國防部緊急派出寧陽號飛彈巡防艦前往應處。對此，國防部長邱國正今（5）日表示，不論是在台灣海峽或是東岸，固定船艦都在巡弋，遇到狀況都會處理，但並沒有跨越的情事。
記者呂炯昌／台北報導
立院院會今日持續對行政院院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢，邱國正會前受訪被問到中共海警船疑似闖入東部海域，有我方派出飛彈巡防艦監控，打破海巡管海警慣例、國防部管共軍軍艦的情況？邱國正表示，不論是在台灣海峽或是東岸，固定船艦都在巡弋，遇到狀況在航機、在航艦都會處理，但並沒有跨越的情事。
邱國正強調，就事論事，不幫任何人講話，沒有跨越的事情，目前保持正常的偵巡。
媒體追問國軍增加射擊次數與頻率，下月又有實彈射擊，是否因應兩岸情勢？邱國正說，國軍訓練、建軍都是因應敵情，有什麼敵情拿來強化，實彈射擊是戰訓本務工作，為什麼選在特定時間來打？是因為考量擾民、空域管制等，把影響降到最低。但現在發現很多場地可用，可跟平常訓練結合，沒有擴及，過去因為上述原因沒有使用，如今因應敵情、訓練強化，變成頻次變多，但沒溢出每年範圍。