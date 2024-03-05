隱眼族注意！隱形眼鏡盒3大地雷 「這一項」根本沒注意
為了外觀好看、或是行動上更方便，不少人天天都戴著隱形眼鏡，晚上回家再清洗乾淨、收到「隱形眼鏡保存盒」裡，許多日用品店舖都能看到花樣百出的收納盒，但衛福部食藥署指出，其實隱形眼鏡保存盒屬於醫材，要有「醫療器材許可證字號」才是安全合格的產品，多數人選購時根本沒注意到；且除了選擇有認證的產品外，千萬別偷懶、放著眼鏡盒不洗，或是與其他人共用。
記者林志怡／台北報導
食藥署說明，依據醫療器材管理法及醫療器材分類分級管理辦法規定，隱形眼鏡保存盒屬第1等級醫療器材，該產品是用來儲存和保護隱形眼鏡。無論是居家或是外出旅行時，可以保持鏡片的清潔與安全，也提供一個乾淨、封閉的環境，以避免細菌和污染物的入侵，進而保護眼睛免受感染。
然而，選購隱形眼鏡保存盒也有一門大學問，食藥署指出，由於隱形眼鏡保存盒屬於醫材，消費者購買時應該要「看清楚」包裝上登載的醫療器材許可證字號，確認購買的商品安全合格，使用前最好也看一下說明書的內容，了解使用的注意事項。
食藥署也提醒，除了挑選經過衛福部核准的產品外，隱形眼鏡保存盒使用上除須定期清洗保存盒，以確保乾淨和衛生，更須注意保存盒是個人衛生用品，切不可與他人共用，以避免細菌交叉感染。