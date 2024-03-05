蘇丹紅風暴食藥署挨轟 陳建仁：研商更好SOP以確保食安
含致癌色素「蘇丹紅」進口辣椒粉流竄國內，民進黨立委林淑芬昨點名，食藥署長吳秀梅不適任，而此次風波根本和10年前沒有食品雲系統的食安事件一樣，還是回到原點，沒有更進步。行政院長陳建仁今（5）日受訪表示，食藥署對於各個縣市政府的衛生局，應一起研商更精進、更好的SOP，確保食安能夠做到更好。
記者陳佩君／台北報導
蘇丹紅辣椒粉風波越演越烈，陳建仁上午受訪表示，從中國進口含有不應該添加物的辣椒粉，確實造成國人在食安上相當關注，這件事衛福部已在去年年底時，從抽批檢驗進入了逐批檢驗；在今年2月開始，衛福部與地方的衛生局也加強所有的稽查，所有含有不法添加物情形，政府都已經要求他們務必要下架。
陳建仁提到，食品安全的維護是相當地重要，也確實有需要精進的地方，剛才提到有關資源不足部分，政府一定會來加強，提供足夠的資源，中央跟地方要合作，政府跟民間要合作，「讓我們大家一起努力，來讓食安的工作能夠更加地精進」。
陳建仁也說，食藥署對於各個縣市政府的衛生局，應一起研商更精進、更好的SOP，確保食安能夠做到更好。
陳建仁強調，在這樣的一個努力當中，政府該查驗的就查驗，該禁止的就禁止，該處罰的就處罰，政府一定要做好這個食安把關的工作。