萬豪集團新飯店！宿之酒店插旗西門「爽看大稻埕河景」　房價曝光

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臺北宿之酒店·臻品之選地理位置優越，位於臺北市中心西邊的西門町，周邊融合了眾多休閒娛樂、歷史人文景點，包括西門町紅樓、迪化老街、龍山寺、華山1914文創園區和寧夏夜市。
臺北宿之酒店·臻品之選整體空間運用天然大理石、黑檀木和施華洛世奇水晶等裝飾，呈現現代藝術風格。擁有87間寬敞明亮且格調精緻的客房及套房，每間客房設計以具有光滑觸感的黑檀木作為特色。部分客房配有 Bang & Olufen 影音設備，也有舒適的席夢思床墊和源自德國的 Villeroy & Boch 衛浴設備。部分客房有全景落地窗，賓客可將令人讚嘆的淡水河景一覽無餘。
位於飯店17樓的 Catorze 餐廳及酒吧，適合舉辦浪漫喜宴、商務會議及私人派對，270度的落地窗設計可將淡水河和遠處青翠的山脈美景盡收眼底，更可觀賞台灣每年七、八月盛大的「大稻埕煙火秀」。而在飯店2樓的酒廊，賓客可享有飯店免費提供的咖啡、茶及傳統臺灣甜點。飯店提供的休閒設施包含24小時全天候的健身房，配備高階肌力訓練和有氧健身設備，另也提供免費停車位。
剛加盟希爾頓集團體系的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，則自辦線上旅展，即日起至3月10日線上獨家開賣多項餐飲優惠。像是推出LA FARFALLA義式餐廳「美國精選級戰斧牛排雙人券3,999元」（原價7,436元，約53折），能享受爐烤38盎司美國精選級戰斧牛排，也享用義饗輕食自助沙拉吧；La Farfalla 義式餐廳現切牛排吃到飽下午餐雙人券，特價1,799元（原價2,376元，約75折）。
還有「Chill Time喫酒時光雙人券888元」（原價2,244元，約39折），雙人可享用大廳酒吧精選酌酒小食拚盤一組(黃金松露薯條，酥炸雞米花，台灣豬肉香腸)及台北艾麗精選紅或白酒任一瓶；另外，亦推出「星級牛肉麵主廚雙人券880元」（原價1,914元，約53折），精選美國紅燒牛肉，熬煮濃郁的湯底，配上當季蔬菜及美味佐菜，更附上任選軟性飲料2杯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！