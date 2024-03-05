藍拋藐視國會罪「最重判3年」 陳建仁：深入溝通讓外界了解真相
立法院國民黨團昨推出國會改革五法，擬推動「藐視國會罪」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。對此，行政院長陳建仁今（5）日受訪表示，有必要在立法委員不了解事實的真相時，跟委員做深入的交換意見，而過程中彼此尊重、就事論事，讓事理更明白，他認為是有必要的。
記者陳佩君／台北報導
針對國民黨團擬推「藐視國會罪」一事，認為是否恰當？陳建仁上午在立法院受訪時表示，行政院對於立法院的質詢，在施政上需要負責任這件事情是憲法所規定，行政團隊應按照憲法的規定，來做這個相關的施政報告和接受必要的質詢。
陳建仁提到，在執行過程中，一向都很尊重國會，也有必要在立法委員不了解事實、真相時，需要更詳細地在質詢過程中，跟委員做深入的交換意見，讓委員能夠了解，也讓全民能夠了解。
陳建仁說，在這樣過程中，彼此互相尊重，然後就事論事，讓這一個事理更加地明白，他想也是有必要的。他強調，理性問政本來就是一個民主社會應該有的表現，行政院一定會和立法院一起努力，讓所有在立法院的質詢都能夠符合真正民主的真諦、讓民眾能了解所有施政內容。
陳建仁呼籲，「我們應該要彼此尊重，然後深入的溝通，讓所有施政的內容能夠讓民眾充分地了解」。