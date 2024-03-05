一家5口車禍4死！9歲孤兒淚噴　大馬生還幼兒忍淚出席葬禮

比爾蓋茲和女友出席！亞洲首富兒子婚禮面子大　斥資48億元婚宴曝

▲比爾蓋茲和女友出席亞洲首富小兒子的婚禮派對。（圖／翻攝自臉書）
▲比爾蓋茲和女友出席亞洲首富小兒子的婚禮派對。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）最小的兒子阿南特（Anant Ambani）近期舉辦婚前派對，邀來美國流行天后蕾哈娜（Rihanna）當婚禮嘉賓，眾多富豪和王室成員出席婚宴，連比爾蓋茲（Bill Gates）都帶著女友寶菈赫德（Paula Hurd）出席，這場婚禮估計要價1.2億英鎊（約等同於新台幣48億元），極盡奢華。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲婚禮上請來的歌手蕾哈娜一場兩小時的演出則價值500萬英鎊（約等同於新台幣2億元）。（圖／翻攝自臉書）
▲婚禮上請來的歌手蕾哈娜一場兩小時的演出則價值500萬英鎊（約等同於新台幣2億元）。（圖／翻攝自臉書）
英國媒體《每日郵報》報導，亞洲首富安巴尼最小的兒子阿南特現年28歲，他在本月即將和未婚妻完婚，婚前舉辦的三天派對上迎來眾多重量級嘉賓，包括臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）、美國前總統川普的長女伊凡卡．川普（Ivanka Trump）和比爾蓋茲。

▲臉書創辦人馬克．祖克柏也出席婚禮。（圖／翻攝自臉書）
▲臉書創辦人馬克．祖克柏也出席婚禮。（圖／翻攝自臉書）
據悉，這場婚禮舉辦地點離每日僅以4英鎊（約等同於新台幣160元）維生的村民居住處不遠，但一場婚禮便要價1.2億英鎊（約等同於新台幣48億元），婚禮上請來的歌手蕾哈娜一場兩小時的演出則價值500萬英鎊（約等同於新台幣2億元）。

綜合外國媒體報導，這場世紀婚禮在安巴尼的賈姆訥格爾（Jamnagar）莊園舉行，從3月1日持續至3月3日，婚禮上阿南特與眾多嘉賓合照，其中也包括了比爾蓋茲和女友寶菈赫德。

寶菈赫德現年60歲，是已故甲骨文前執行長馬克的遺孀。現年67歲的蓋茲與60歲的寶菈在2023年2月共同出席澳洲網球公開賽（Australian Open），被媒體目擊並捕捉照片後，才讓這段戀情曝光。

▲美國前總統川普的長女伊凡卡．川普也穿著印度傳統服飾出席。（圖／翻攝自臉書）
▲美國前總統川普的長女伊凡卡．川普也穿著印度傳統服飾出席。（圖／翻攝自臉書）
這場斥資48億元的婚禮總共招待1200名貴賓，印度政府表示，將近130架飛機在近期於臨近機場降落，為了接待國際航班，該國內機場更在短期內被政府賦予國際機場的地位。

66歲的安巴尼是印度信實工業（Reliance Industries）董事長，根據《富比士》億萬富翁排行榜，安巴尼目前是亞洲首富，身價超過1140億美元（約台幣3.6兆）。2018年嫁女兒時，他便請來美國流行天后碧昂絲（Beyoncé）在婚禮上表演，美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）和眾多寶萊塢明星都是座上賓。

▲這場世紀婚禮在安巴尼的賈姆訥格爾（Jamnagar）莊園舉行。（圖／翻攝自臉書）
▲這場世紀婚禮在安巴尼的賈姆訥格爾（Jamnagar）莊園舉行。（圖／翻攝自臉書）

媽媽在新加坡長大！泰勒絲開演唱會　透露情鍾星國原因

泰勒絲之爭開打！泰國和菲律賓怒戰新加坡　獲得獨家演唱會權

影／半年內3次搞錯人！川普將拜登說成歐巴馬　外界質疑健康問題

月收逾4萬台幣！中國「頂流乞丐」賺飽飽吃胖胖　笑稱：別搶飯碗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞