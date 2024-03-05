比爾蓋茲和女友出席！亞洲首富兒子婚禮面子大　斥資48億元婚宴曝

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據悉，這場婚禮舉辦地點離每日僅以4英鎊（約等同於新台幣160元）維生的村民居住處不遠，但一場婚禮便要價1.2億英鎊（約等同於新台幣48億元），婚禮上請來的歌手蕾哈娜一場兩小時的演出則價值500萬英鎊（約等同於新台幣2億元）。
綜合外國媒體報導，這場世紀婚禮在安巴尼的賈姆訥格爾（Jamnagar）莊園舉行，從3月1日持續至3月3日，婚禮上阿南特與眾多嘉賓合照，其中也包括了比爾蓋茲和女友寶菈赫德。
寶菈赫德現年60歲，是已故甲骨文前執行長馬克的遺孀。現年67歲的蓋茲與60歲的寶菈在2023年2月共同出席澳洲網球公開賽（Australian Open），被媒體目擊並捕捉照片後，才讓這段戀情曝光。
這場斥資48億元的婚禮總共招待1200名貴賓，印度政府表示，將近130架飛機在近期於臨近機場降落，為了接待國際航班，該國內機場更在短期內被政府賦予國際機場的地位。
66歲的安巴尼是印度信實工業（Reliance Industries）董事長，根據《富比士》億萬富翁排行榜，安巴尼目前是亞洲首富，身價超過1140億美元（約台幣3.6兆）。2018年嫁女兒時，他便請來美國流行天后碧昂絲（Beyoncé）在婚禮上表演，美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）和眾多寶萊塢明星都是座上賓。