藝人秦偉性侵3女！遭判7年8個月 首度申請假釋遭駁回原因曝
藝人秦偉被控性侵女造型師、編劇及粉絲等3名女性，遭法院判處有期徒刑7年8月確定，由於從2020年4月起已入監服刑過半，因此秦偉今年1月申請假釋，但經法務部矯正署審查後，仍認其未達假釋標準，日前駁回申請案。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，秦偉2010年間，要求女造型師到自己住處梳化妝，趁對方挑衣服之際，將她推至床上，不顧女造型師明確拒絕、反抗，稱「不要就是要」性侵得逞；至於女編劇則指控，秦偉曾用洽談劇本為由將她邀請到住處，但在客廳就遭對方性侵；2012年初秦偉亦使用臉書粉絲專業，邀約一名女粉絲吃飯，隨後誘騙回家伸出狼爪。
案經審理，女編劇及女粉絲2案秦偉各被判處4年徒刑確定，而女造型師部分也同樣判處4年確定，台灣高等法院2021年2月裁定秦偉應執行徒刑7年8月確定；2020年4月10日秦偉向北檢聲請囑託南投地檢署代執行，南投地檢署執行科檢察官4月14日將秦偉發監台中監獄執行。
由於已服刑過半，因此秦偉於2024年1月首度聲請假釋，但矯正屬假釋審查委員會依據其在獄中表示、矯正教化等，認為秦偉仍不符合假釋要件，故駁回申請案，待4個月後才可再提申請。