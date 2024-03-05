特勤少將強吻已婚上校！調查扯謊遭汰除　立委批國安局輕易被誤導

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年8月，謝靜華又捲入體測舞弊案。當時特勤中心舉辦年度體技能鑑測，受測人員可選擇3,000公尺跑步或5公里健走，謝選擇健走，測驗成績為47分23秒，比合格成績45分鐘多了2分多鐘。不過，當時負責督導的特勤中心訓練組上校組長盧永榮，竟唆使許姓鑑測官，直接把謝靜華的成績改成44分48秒，順利達標。
台北地檢署偵辦，查出原來是國安局特勤中心訓練組長盧姓上校指示放水，依偽造文書等罪起訴盧男。聽命行事的許姓鑑測官認罪，給予緩起訴1年，檢方依職權送再議，高檢署於2月19日駁回，許獲緩起訴確定。體測造假案爆發後，國安局將謝靜華調離主任職務，轉為非主管職的特勤中心少將研究委員。
2019年3月，蔡英文總統率團赴帛琉、諾魯及馬紹爾群島進行「海洋民主之旅」，隨行的謝靜華卻涉嫌利用職務之便，以隨團特勤人員的名義，購買2箱、共100條香菸。國安局在處理私菸案時，曾規定凡曾採購香菸超過100條者要調離現職處分，但是謝靜華卻沒有受到懲處，遭質疑國安局處置有2套標準。同年7月，立委黃國昌踢爆「華航私菸案」，不僅相關人員遭司法追訴，時任國安局長彭勝竹也因此下台。
徐巧芯今日於立院受訪表示，謝靜華在強吻案發生後面對國安局調查扯謊，2月6日國安局向立委報告時說被吻女子是民間人士，她質疑國安局被輕易誤導，她曾提醒國安局從被吻女子的穿著研判可能是軍人，但是國安局堅稱任職民間，現在證明她當初質疑是正確，反而國局一直被牽著鼻子走。
徐巧芯表示，這已經是謝靜華第三次鬧上新聞版面的大事件，好像謝能在社會橫著走，據她調查，謝在金門也曾在街上與女性發生拉扯，現役軍人、國安人員酒後亂性有損形象。徐巧芯質疑，國安局輕易就受到誤導，但也強調謝靜華被汰除不只是軍紀渙散，而是在接受調查時持續說謊，誤導國安局調查才會被列為汰除對象。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110