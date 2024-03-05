五堅情、玖壹壹11日首場工地秀嗨喊太酷！盧秀燕：一起孵育夢想
男子音樂團體五堅情、玖壹壹首場工地處女秀11日下午在台中市登場，為台中巨蛋開工典禮嗨唱，8人最近為中市府拍廣告片宣傳，直喊「太酷了」！市長盧秀燕也親自上場，強調中部人等了19年，以後看演唱會就不必南北跑了，歡迎大家當天一起到工地參加開放性演唱會。
記者顏幸如／台中報導
台中巨蛋將於下星期一舉辦開工典禮，預定於2030年完工啟用，為了歡迎讓中部人等待19年的重大建設，市府不只邀請國際建築大師隈研吾從日本來台，為他的作品共襄盛舉，並邀請音樂團體五堅情、台中在地的饒舌流行音樂團體玖壹壹參與演出。
五堅情、玖壹壹也為自己首場的「工地秀」拍片宣傳，五堅情大讚「真是太酷了」、玖壹壹也喊「修蛋幾咧」，在地的一定要搶頭香。盧秀燕表示，歡迎3月11日下午到台中市北屯區榮德路、洲際路口，一起孵育夢想。
盧秀燕說，台中沒有萬人以上室內展館，以往重大展演活動只會在台北、高雄出現，中部常被跳過。台中巨蛋預算高達百億，邀請國際知名建築設計師隈研吾設計，未來將成為台中市的地標，因此以開放性演唱會形式，配合巨蛋將提供演唱會、運動賽事等多元功能，進行別開生面的開工典禮，目前工地已有圍籬，預定6月開始挖地基。