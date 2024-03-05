輝達股價不到1年半飆漲7倍多！市值可能會在2025年超越微軟嗎？

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輝達日前公布的第4季財報收益優於分析師預期，隨著人工智慧市場擴大，市場預估輝達仍有很大的成長空間。所有世界領先的AI公司，包括OpenAI、微軟、亞馬遜、Alphabet 旗下的Google和 Meta Platforms，都在使用輝達的GPU。過去一年，其對中國的GPU銷售因出口限製而受到抑制，但市場需求仍大幅供過於求。
根據外媒資料顯示，2024財年，輝達78%的收入來自資料中心晶片，而2023財年這一比例僅為56%。部分分析師認為，儘管競爭對手AMD以其更便宜的資料中心GPU進入市場，而Meta和谷歌等雲端巨頭也開始開發自己的AI GPU，但輝達將繼續主導人工智慧市場。基於這些樂觀預期，分析師推估，從2024財年到2027財年，輝達的收入將以35%的年均複合成長率（CAGR）增長，而其EPS將以37%的年均複合成長率增長。
2025年輝達市值預測！會超過微軟嗎？
國外知名私人金融投資諮詢公司The Motley Fool分析，輝達的股票並不便宜，其預期本益比為35倍，今年銷售額為18倍，但相對於其成長率，其估值似乎合理。如果該公司維持這些估值，滿足分析師的預期，並且到2027財年年初其預期本益比仍為35倍，那麼其股票可能價值1085美元每股，市值約為2.7兆美元到2025年底，這將比目前的水平增長近40%，「這意味著，直至2025年，這家晶片製造商的價值可能不會超過微軟。」
The Motley Fool表示，微軟還透過對OpenAI的巨額投資以及將其生成式人工智慧工具整合到自己的基於雲端的服務中，抓住了人工智慧市場的爆炸性成長。分析師預計，從2023財年到2026財年，其營收和獲利複合年增長率將分別達到15%和17%。與輝達相同一樣，微軟的預期本益比為35倍，若維持這一溢價倍數並符合華爾街的預期，到2026年初，其交易價格可能會達到550美元左右，市值將達到4.1兆美元。
簡而言之，除非看漲者突然將其估值提高到不可持續的水平，或者微軟失手並被重新估值為一家成長較慢的公司，否則輝達將無法在2025年時趕上微軟。不過，The Motley Fool仍認為，對於輝達的長期預測持保留態度，必經輝達在過去一年中多次超出分析師的預期，但強調投資人應關注輝達的成長潛力，而不是其市值，在AMD的GPU或其他長期不利因素對其增長產生重大影響之前，輝達仍有足夠的運行空間。