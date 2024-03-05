「泰國第一神顏」傳參戰《浪姐5》 黛薇卡霍內悄悄現身長沙
中國女團實境秀《乘風破浪的姐姐》自2020年開播以後成就不少話題，當中有不少來頭不小的女藝人參賽。2024年即將開播第5季，不少藝人也相繼在網路上曝光，包含楊謹華、林心如、謝金燕等人，雖然名單尚未正式公布，已經引起粉絲們熱烈的討論。如今，又有粉絲發現有「泰國第一神顏」之稱的黛薇卡・霍內現身長沙，有不少粉絲紛紛猜測黛薇卡是否也是《浪姐5》的成員之一。
記者張一笙／綜合報導
《浪姐》開播至今有不少女藝人參賽，包含鍾欣潼、蔡卓妍、郭采潔、丁噹、陳意涵等人，甚至讓王心凌靠著成名曲〈愛你〉再次翻紅。近期，有粉絲發現黛薇卡・霍內也悄悄出現在中國長沙，讓粉絲們紛紛猜測她是不是去錄製節目。
黛薇卡是泰國和比利時的混血兒，出道時便憑著「絕世美顏」在演藝圈中打響名號，175公分的身高及精緻的臉蛋，讓她曾2度入選「全球百大美女」。除了外貌，黛薇卡也以電影《戀愛病發》獲得有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝最佳女主角獎，演技深受肯定。
黛薇卡憑著電影《淒厲人妻》在全亞洲受到關注，對於時尚品味也十分有自己的一套。黛薇卡常在IG分享穿搭，成為不少女性爭相模仿，更是不少精品的御用女星之一。
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