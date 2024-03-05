綠委轟設金門案調閱小組違憲 黃國昌嗆荒謬：毫無法學常識
針對有在野黨立委提案，針對中國越界快艇翻覆事件成立調閱專案小組，民進黨立委吳思瑤引據大法官釋字729號解釋批評違憲。對此，民眾黨立委黃國昌批評「荒謬到極點」，法學常識完全不及格；黃國昌說，慶富獵雷艦弊案、馬王政爭時，民進黨都有在司法程序調查時提出成立調閱小組。
記者邱新博／台北報導
黃國昌表示，昨日民眾黨團於內政委員會提出「成立『113年2月14日金門近海快艇翻覆事故案』的調閱專案小組」的臨時提案，以行使立法委員的職權，釐清責任歸屬、究明事件，卻被民進黨團幹事長吳思瑤委員不斷地以完全錯誤的法律見解攻擊，吳思瑤委員援引大法官釋字第729號解釋，說台灣民眾黨是要用立法權介入偵辦，黃國昌回應，對於這樣的論調，「我只能說荒謬到極點」，法學常識不及格。請吳思瑤重新把釋字729號解釋再看一次，「沒有那麼難理解」。
黃國昌並表示，這是憲法的ABC，釋字729號指的是在調查中，立委不能跟檢察官調閱案件，這跟有司法程序就不可以成立調閱小組是兩件不同案件，這也顯示吳思瑤的說法為了護航行政部門，立委自我閹割國會的調查權，惡意扭曲法律凸顯自己法學常識的不及格，其說法也是標準的「綠能你不能」。
黃國昌過去立法院成立調查小組案例，2013年9月30日，針對馬王政爭，民進黨立委提案成立「針對九月政爭及違法監聽疑慮成立調閱委員會」，當時特偵組正在偵辦當中，黃世銘就是偵辦對象；2017年10月18日，立委共同提案並通過，成立「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等聯貸案」真相調閱專案小組，當時陳慶男父子也正遭受偵辦，「這個已經成立過的這個專案小組也違憲嗎？」
黃國昌最後表示，請吳思瑤不要再用扭曲的方式解釋法律，只是凸顯自己法學常識的不及格，成為全國法律系學生的笑柄、誤導視聽。