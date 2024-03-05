金門翻船事件 陳建仁向中國溫情喊：理性協商、讓金廈海域更穩定
針對中國漁船翻覆事件，海巡署昨天坦言有雷達航跡和影像。行政院長陳建仁今（5）日表示，該案已進入司法偵辦，相信檢察官會做好調查，而他也向中國呼籲，應理性務實地跟台灣一起協商，讓家屬做最好保障、金廈海域更加和平穩定。
記者陳佩君／台北報導
陳建仁上午前往立法院備詢，並於會前接受媒體訪問。針對中國漁船翻覆事件，陳建仁指出，金門的三無船舶進入我國禁限海域，海巡署本來就應該依法驅離、來做相關檢查，「我們很遺憾，在檢查、驅離過程中，不幸發生漁船翻覆事件，我們感到相當地遺憾」。
陳建仁說，海委會、陸委會在第一時間，對於這些受難的死者，與其家屬，提供必要的資訊說明，且提出撫慰相關措施，政府會在這一方面繼續加強。
陳建仁提到，此事已進入司法偵辦過程中，相信檢察官一定會做最好的調查，「我們來相信司法，讓這個事實的真相能夠大白」。
陳建仁呼籲，金廈海域能夠和平穩定，且能夠保障漁民權利、海域安全，兩岸都需要來共同努力，才有辦法確保這樣情況；他說，中國應理性務實地跟台灣一起協商、對家屬做最好保障，也使得金廈海域更加和平穩定，讓漁民都能夠充分地在那裡有捕魚的權益，且讓所有不法的漁船，都能夠得到足夠的管制和驅離。