胃食道逆流所苦　內視鏡燒灼術「關門」抗逆流

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亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師曾晟恩指出，胃食道逆流是常見的消化道疾病之一，也可說是現代人文明病象徵，典型的症狀包含胸口灼熱、胃酸倒流，也可能會以胸悶、夜咳、呼吸不順、喉嚨異物感等症狀來表現，較嚴重者還會引發氣喘、食道潰瘍及巴瑞氏食道病變相關，因而患者往往需要尋求醫療的協助。
曾晟恩表示，造成胃食道逆流的病因很多，例如不適當的飲食習慣、肥胖、生活壓力，也會與焦慮及敏感相互影響，以黃姓工程師為例，他自述每天上班都戰戰兢兢，有時整天連一口水都沒時間喝，用餐也是「用吞的」，一旦症狀嚴重，就得仰賴藥物治療，若狀況改善停藥，卻又容易復發，因此得常常反覆就醫，造成生活品質下降，對方苦笑「下班時間都用來看病了」。
由於藥物治療反應不佳的患者會建議考慮手術治療，透過開刀將胃頂部進行摺疊並縫合，減少逆流頻率，然而侵入性較高且改變原有的器官構造，以至於多數患者望而卻步，所幸隨著胃內視鏡技術發展，「抗胃食道逆流黏膜治療」，逐漸成為重要的治療選項，不僅侵入性較小，且也是相對安全的治療手段。
曾晟恩解釋，該技術的原理是透過內視鏡伸入到胃與食道交界的賁門部位，再使用氬離子電凝燒灼部分黏膜，製造出一個小潰瘍，藉由黏膜結痂癒合的過程，將鬆弛的賁門「拉緊」，達到減少逆流的效果，換言之，「就類似把門關緊一點的概念」，處置治療時間約三十分鐘，恢復快，術後即可返家或工作。
曾晟恩強調，研究統計大約8成患者可以改善，部分患者甚至不再需要服藥，達到接近傳統手術的效果，但仍有1-2成的患者對治療的反應不佳例如吞嚥不順等併發症，可能與過度敏感、假逆流、賁門構造或癒合不良等原因相關，必須在術前安排胃鏡及24小時胃酸逆流測試等檢查評估，才能給予合適治療建議。
曾晟恩也建議，患有胃食道逆流的民眾必須雙管齊下，首先要調整飲食，避免吃太多辛辣食物、甜食、酒、菸、咖啡及氣泡飲料等，其次則是改變生活習慣，除了減重之外，晚餐和睡前避免過度進食，吃東西時細嚼慢嚥，不要一吃完東西就躺下，減少胃部壓力，才能擺脫胃食道逆流的困擾。