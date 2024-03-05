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許瑋甯傳「已經開始備孕」！42歲邱澤準備當爸　秋天舉辦婚禮

▲許瑋甯傳出已經開始備孕，邱澤有望升格人父。（圖／記者陳明中攝）
▲許瑋甯傳出已經開始備孕，邱澤有望升格人父。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒羅凌筠／台北報導

許瑋甯2021年底和大3歲邱澤登記結婚，婚後夫妻立刻返回工作岡位，她2年間拍完兩齣影集、1部電影，同時完成世新傳管上海碩專班學業，邱澤也將陸續推出影視作品，傳出小倆口選定今年進行生子計畫，39歲的她開啟備孕模式，對此，《NOWnews今日新聞》求證本人，截稿前尚未獲得回覆。

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▲許瑋甯和邱澤啟動結婚生子計畫。（圖／翻攝自許瑋甯IG）
▲許瑋甯和邱澤啟動結婚生子計畫。（圖／翻攝自許瑋甯IG）
去年，許瑋甯完成劇集《不夠善良的我們》、《誰是被害者2》和鍾孟宏導演合作的國片《餘燼》後，據《鏡週刊》報導，許瑋甯滿足演出各種角色願望後，今年已經開始積極備孕，而去年底她和邱澤前往巴黎度假，接著一起過農曆年，看似放慢工作節奏，應該不久就會捎來好消息。

▲許瑋甯（前）、邱澤過年Cos《七龍珠》角色，貼臉放閃。（圖／許瑋甯IG）
▲許瑋甯（前）、邱澤過年Cos《七龍珠》角色，貼臉放閃。（圖／翻攝自許瑋甯IG）
許瑋甯先前受訪表示，與邱澤有在討論婚禮事宜，但因為工作還是太忙，最終達成今年舉辦婚宴的共識，時間點落在秋天，「因為春天已經有規劃、夏天太熱了」，也透露夢想中的婚禮形式很多，但考量家中長輩，地點排除遠距離，不太可能出國，以好執行的為主，至於生子計畫，她說：「我不知道耶！真的就是順其自然！」

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