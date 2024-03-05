日職／不是桃園機場！讀賣巨人順利歸國　日媒稱大巨蛋遇惡劣氣候

讀賣巨人來台被震撼！大巨蛋跨國交流　日媒狂讚「像大聯盟球場」

▲讀賣巨人交流賽，台北大巨蛋首度開滿全席，兩天湧入6萬8780人進場，締造台灣棒球賽事歷史紀錄。（圖／記者林之越攝）
▲讀賣巨人交流賽，台北大巨蛋首度開滿全席，兩天湧入6萬8780人進場，締造台灣棒球賽事歷史紀錄。（圖／記者林之越攝）

記者吳政紘/綜合報導

讀賣巨人交流賽在3日完美落幕，不但兩天累積6萬8780人進場，締造台灣棒球賽事歷史紀錄，還讓日本、世界都看到大巨蛋的賽事呈現，日本媒體《日刊體育》特別報導，認為這次「台日交流賽」很有意義，並且稱讚大巨蛋「像大聯盟球場」一樣美，未來期待雙方還有合作機會，而巨人隊在這樣的比賽，吸引18家電視台、80家媒體到場訪問，也創下紀錄。

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負責撰文的記者為主跑讀賣巨人的記者上田雄太，他寫下，「這是台灣第一個多功能的巨蛋體育館，去年12月開幕，位置靠近市中心，交通十分便利。」

不但稱讚巨蛋位置、交通，還提到大巨蛋讓台灣重新掀起棒球熱，「雖然是巨蛋體育館，但外野圍牆很低，很容易打出全壘打一樣，就像大聯盟球場。」

▲台北大巨蛋觀賽體驗好，讀賣巨人交流賽受好評。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲台北大巨蛋觀賽體驗好，讀賣巨人交流賽受好評。（圖／記者葉政勳攝 ）
此外，他也提到觀眾座位座也是白色跟綠色，即便沒有觀眾，就像很多人一樣，「就像國立競技場，也會給人擠滿座位的錯覺。」

而人工草皮部分，使用日本的廠商美津濃所製作，跟大阪巨蛋的一樣，吸震效果好，對腳的緩震效果也很有用。

▲台北大巨蛋人工草皮也獲得好評。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋人工草皮也獲得好評。（圖／記者陳明中攝）
讀賣巨人主帥阿部慎之助也十分讚賞大巨蛋，他認為不只是以總教練的角度來看，即便以球員角度來看，也十分優秀。

▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）
▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）
當然，台灣棒球比賽少不了啦啦隊，不管是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的峮峮等，都是在IG擁有95萬粉絲的支持度，加上讀賣巨人啦啦隊Venus相互輝映應援，這樣的台日交流很有互動感。

▲讀賣巨人90周年紀念台灣試合在台北大巨蛋開打，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters出動黃金陣容，分別是貴貴、妮可、君白、峮峮、畇二、小安、希希、謝凱蒂。（圖／記者路皓惟攝）
▲讀賣巨人90周年紀念台灣試合在台北大巨蛋開打，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters出動黃金陣容，分別是貴貴、妮可、君白、峮峮、畇二、小安、希希、謝凱蒂。（圖／記者路皓惟攝）

蔡英文總統也在推特發文，「透過棒球感受到台日棒球的連結，並且超越國度的交流。」也讓他感動不已。

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