讀賣巨人來台被震撼！大巨蛋跨國交流 日媒狂讚「像大聯盟球場」
讀賣巨人交流賽在3日完美落幕，不但兩天累積6萬8780人進場，締造台灣棒球賽事歷史紀錄，還讓日本、世界都看到大巨蛋的賽事呈現，日本媒體《日刊體育》特別報導，認為這次「台日交流賽」很有意義，並且稱讚大巨蛋「像大聯盟球場」一樣美，未來期待雙方還有合作機會，而巨人隊在這樣的比賽，吸引18家電視台、80家媒體到場訪問，也創下紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
負責撰文的記者為主跑讀賣巨人的記者上田雄太，他寫下，「這是台灣第一個多功能的巨蛋體育館，去年12月開幕，位置靠近市中心，交通十分便利。」
不但稱讚巨蛋位置、交通，還提到大巨蛋讓台灣重新掀起棒球熱，「雖然是巨蛋體育館，但外野圍牆很低，很容易打出全壘打一樣，就像大聯盟球場。」
此外，他也提到觀眾座位座也是白色跟綠色，即便沒有觀眾，就像很多人一樣，「就像國立競技場，也會給人擠滿座位的錯覺。」
而人工草皮部分，使用日本的廠商美津濃所製作，跟大阪巨蛋的一樣，吸震效果好，對腳的緩震效果也很有用。
讀賣巨人主帥阿部慎之助也十分讚賞大巨蛋，他認為不只是以總教練的角度來看，即便以球員角度來看，也十分優秀。
當然，台灣棒球比賽少不了啦啦隊，不管是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的峮峮等，都是在IG擁有95萬粉絲的支持度，加上讀賣巨人啦啦隊Venus相互輝映應援，這樣的台日交流很有互動感。
蔡英文總統也在推特發文，「透過棒球感受到台日棒球的連結，並且超越國度的交流。」也讓他感動不已。
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