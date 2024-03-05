數位身分證爭議一次看！內政部研議逾20年　喊卡後2.8億全民埋單

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不過到了2003年，台灣的健保卡全面 IC 化，只是裡面只有所有就醫紀錄整合在一張卡片的晶片裡，並在每次看診時上傳雲端伺服器。同年內政部也推出自然人憑證，即個人在網路上的身分證，僅記載姓名、身分證後4碼及e-mail信箱。透過自然人憑證，可以登入政府各機關辦理各種E化事項。
到了2015年，內政部再度「晶片國民身分證全面換發計畫」報行政院，希望將「自然人憑證、健保卡、國民身分證」功能整合，並規劃在2017年發行首張「晶片身分證」，但政黨輪替後，健保署對納入健保資料有意見，內政部調整計畫，並加強跨部會研商，也多次向國外取經。
不過接著又歷經2018年民進黨大選慘敗、行政院長從賴清德換成蘇貞昌，一直到2019年5月，蘇貞昌終於核定「數位身分識別證（New eID）──新一代國民身分證換發計畫」，預計2020年10月換發。不過2019年9月，當時的國民黨立委許毓仁開召開公聽會指出，內政部委託中央印製廠發包的「PC晶片卡及印製設備乙式」招標文件明確記載晶片身分證「具備追蹤機制」，有侵犯人民權益的重大疑慮。
內政部雖然否認，但多個人權團體接下來也接力開記者會，連署反對晶片身分證，民間反彈聲浪不斷擴大。
2020年3月，內政部公告「國民身分證全面換發辦法」，原定10月換發，但因疫情影響延後，改為在2021年1月到6月先在部分縣市進行小規模試行換發作業，2021年7月再啟動全面換發作業。但人權團體仍堅決反對，11月中研院白皮書 公布「數位時代下的國民身分證與身分識別政策建議書」，建議暫緩。
當時的內政部長徐國勇與政務委員唐鳳，也多次拍宣傳影片，宣傳數位身分證的優點，但因連民進黨立委都公開反對，2021年1月21日，因民間對資安問題仍有疑慮，在無法獲得民意支持的情況下，行政院院會決議，暫停換發數位身分識別證，待專法審議通過、取得社會共識再施行。