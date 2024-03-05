中職熱身賽大巨蛋預售破萬！打破歷史紀錄 今下午5點開放2萬席
2024合作金庫中華職棒熱身賽預售票昨（4）日正式開賣，今年熱身賽有2場台北大巨蛋賽事，預售開放內野下層1.3萬席，目前3月16日首場大巨蛋賽事已完售，次日也破萬人，打破中職熱身賽史上新紀錄，為感謝球迷熱烈支持，預計今（5）日下午5點加開兩場大巨蛋內野上層區域，單場開放2萬席，期待熱身賽湧入更多球迷來現場感受大巨蛋魅力。今年各地熱身賽也首度加入「假日女孩應援」，凡週六日場次均有規劃應援，許多場次甚至有主客女孩雙應援，也讓球迷朋友們提早熱身，重新熟悉球員應援，因此大巨蛋以外之場地預售狀況也較去年成長近1成。
記者吳政紘/綜合報導
中華職棒熱身賽進軍台北大巨蛋，3月16、17日特別安排2場熱身賽在大巨蛋，透過進行實戰測試，讓教練、球員與聯盟賽務同仁們提早進駐使用，在開季前做好充足準備。不同以往的球場魅力反映在這次預售狀況，兩場大巨蛋賽事確定突破萬人，打破中職熱身賽單場最多觀眾7068人，為中職寫下新篇章。
今年熱身賽每逢週六日場次，球隊應援團除另有行程外，各地球場均有安排女孩應援帶動。
大巨蛋場次應援團名單率先公布：
3月16日中信兄弟交手味全龍，Passion Sisters派出貴貴、小安、希希、曼容、Julie等，Dragon Beauties小龍女派出琪琪、馬妹、張晴、心璇、星岑。
3月17日富邦悍將交戰中信兄弟，Fubon Angels推出東東、秀秀子、丹丹、安娜等，Passion Sisters派出妮可、短今、波波、君白、Julie等，其他假日場次及應援名單若有更新，可鎖定中職臉書公告。
熱身賽大巨蛋場次將於今日下午5點加開內野上層，下午4點系統將先暫停販售，並於5點重新開放預購，歡迎大家透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享有85折優惠，中職官辦熱身賽首次來到台北大巨蛋，最新的球場體驗不容錯過，歡迎大家踴躍購票，一同進場欣賞最精彩的2024合作金庫中華職棒熱身賽！
售票網站：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/38243
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