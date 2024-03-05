獨／蘇丹紅辣椒粉爆逾1萬公斤流入牛頭牌 牛頭牌緊急回應了
蘇丹紅辣椒粉風暴擴大，高雄市衛生局昨（4）公布，涉嫌進口蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家業者，發現超過3.2萬公斤毒辣椒粉流入7縣市，包括八方雲集、維力、牛頭牌等知名品牌都中鏢，當中有超過1萬公斤流入台南好帝一（牛頭牌）。繼八方雲集今（5）發聲明，澄清沒使用後，牛頭牌稍早也緊急發出4點聲明。
記者徐銘穗/綜合報導
高雄市衛生局公布的下游廠商名單中，包括新北市八方雲集（淡水）3456公斤、八方雲集（美食課）648公斤；桃園市海底撈物流配送中心3200公斤；台中市味源公司87公斤、美味王食品870公斤。
彰化縣好品味生技食品（海霸王醬料）510公斤、維力食品工業520公斤、億品香料25公斤；雲林縣永興辣椒行1萬1500公斤；台南好帝一食品（牛頭牌）1萬17公斤、典佑48公斤；高雄八方雲集2160公斤、海順國際食品（牛王牌）1368公斤、懶人披薩雞排5公斤。
對此，台南好帝一、牛頭牌稍早發出以下聲明：
有關高雄市衛生局公告及相關媒體報導蘇丹紅辣椒粉流向說明如下：
(一) 茲澄清本公司並未使用此批高雄津棧公司進口辣椒粉。
(二) 本公司對原料端的控管，均會採自主管理並逐批檢驗，該批保存期(2025.09.14)原料入廠後，本公司也於2023年11月21日送SGS檢驗，並未檢出蘇丹紅色素。
(三)又台南市衛生局及食品藥物管理署人員，已於113年3月1日入廠進行查驗，確認該批辣椒粉進貨數量全數未使用，並由食品藥物管理署及台南市衛生局人員，全數封存於廠內。
(四) 特此說明，本公司產品未使用蘇丹紅辣椒粉，全數產品安全無虞，本公司也將持續本於最高食安標準為所有消費者把關。