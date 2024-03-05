輝達漲幅不夠看！「妖股」暴漲1000%奪視線　美超微也是台灣之光

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美銀證券也看好美超微表現，認為AI伺服器的潛在市場應比華爾街模型反應的還要大上許多，因此之前將美超微目標價設定在1040美元、投資評等為「買進」，但也有投資機構提出警告！
高盛分析師Michael Ng日前指出，2023年初迄今，美超微股價已暴漲約1000%，如今已達「合理估值」（fairly valued），因此他投資評等設定為「中立」，目標價為941美元。認為美超微掌握趨勢，能滿足雲端服務商打造AI基礎建設的需求，但未來市場競爭可能逐漸加劇，包括戴爾跟思科都將投入商用市場。
其實，美超微創辦人梁見後跟輝達創辦人黃仁勳、超微執行長蘇姿丰一樣都是台灣之光！梁見後為台灣嘉義人，從台北工專（北科大前身）電機工程科畢業後，赴美就讀德州大學阿靈頓分校電機工程碩士，1993年創立美超微並在2007年成功推動股票上市，他曾入選為美國《富比士雜誌》（Forbes）25位最有成就美籍華人之一。
梁見後創立美超微，主攻高性能伺服器市場一舉成名，但不只他，他的兩位兄弟梁見發、梁見達也在台灣布建相關供應鏈，梁見後便加碼布局台灣！梁見發與梁見達在台灣成立大訊科技，主要製造伺服器機箱及機殼，後來梁見達再成立肯微科技，生產伺服器用鈦金級電源供應器，梁家三兄弟的事業串接形成靈活的生態系。
其中，顯示卡品牌大廠麗臺與輝達關係密切，但之前私募2.5萬張引進美超微創辦人梁見後家族資金，引發外界關注。麗臺董事長盧崑山就曾說，自己認識梁家兄弟30多年，早期美超微還沒上市時，雙方更是互相投資的關係，只是後來麗臺逐漸出脫美超微持股，但雙方多年來合作關係仍在。
外界認為，美超微近年來大力發展低耗能綠色伺服器，台灣將是重要的關鍵零組件基地，未來可能投資力道不會少。