公務員也能在五一勞動節放假？陳建仁允諾：研擬全國統一
5月1日勞動節，一般勞工都能休假，但軍公教人員卻因不適用《勞動基準法》，無法享有這項福利。行政院長陳建仁今（5）日在立法院答詢時表示，若全國能統一放假會更為理想，因此目前行政院人事總處和內政部正在研議這個問題。人事長蘇俊榮補充說，會在評估影響範圍後，提呈行政院審議。
政治中心／綜合報導
民進黨立委林宜瑾在今日上午的立法院院會總質詢中，提出了全國放假統一性的問題。她認為由於目前全國放假對勞工而言不一致，影響了勞工的凝聚力和家庭活動的計劃。台灣經濟的成功離不開無數勞動者的辛勤付出，國家應該感念這份努力，讓全國人民都能共同慶祝有意義的勞動節。
林宜瑾指出，過去她曾質詢陳建仁，對於放假日是否應該全面檢討，陳建仁當時答應會考慮，現在已經過了1年，不知道考慮得如何。陳建仁回應，現行放假日已達115至116天，已經排滿了，但有許多勞工朋友提出，雖然5月1日勞動節放假，但他們仍需照顧家庭，所以能統一放假將更為方便。
陳建仁強調，政府有聆聽勞工的聲音，因此正在考慮勞動節是否全國統一放假，但這需要進行相當的調整。人事總處人事長蘇俊榮補充說，雖然超過1000萬的勞工享有5月1日的假日，但軍公教部門需進行相應的評估。內政部長林右昌指出，目前全國放假日已經是固定的，且經過立法院決議，現在放假時數已用滿，因此若要全國統一放假，就必須進行一些調整，需要立法院的大家一起達成共識。