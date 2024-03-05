名家論壇》蕭徐行／川普會帶來國際政經新震撼？

我是廣告 請繼續往下閱讀
尋求2024年重返白宮的美國前總統川普2日輕鬆地在密蘇里、密西根、愛達荷等3個州的共和黨初選中勝出。外媒預測，川普接下來將於5日的「超級星期二」取得壓倒性優勢，在7月成為共和黨總統候選人的道路上邁進一大步。共和黨內唯一對手南卡羅來納州前州長海利，至今仍在尋求大選年的首場勝利。
對川普重俺白宮利多的是據《紐約時報》的民調顯示，拜登施政不滿意度已高達47％，創下該民調在其任內的調查紀錄。43％選民表示，會在11月的總統大選投給拜登，48％則表態要投給川普。顯然拜登四年前當選的利多都逐步消失；四年前號稱是外交事務老手的優勢，如今卻因為在俄烏戰爭與中東衝突上進退之間裹足不前，加上四年國內經濟沒有具體增長，任內邊境非法移民人數日趨驟升，都成為拜登的「阿吉里斯腱」。
前次任期，做了許多驚世駭俗與反傳統外交的動作，川普上任後，又會在國際戰略與外交事務上做何種調整，各國拭目以待。
首先是俄烏戰爭與北約組織。川普所屬的共和黨對於俄烏戰爭停滯混沌的發展頗為不耐，現今更不斷利用國會的力量卡住軍援烏克蘭，如果川普上任，必定會繼續凍結對於烏克蘭的預算，這勢必造成烏克蘭極大的壓力；再說，川普過往一直宣稱與俄羅斯總統普亭關係很好，也許會出面調停俄烏戰爭，或是對烏克蘭置之不理，把烏克蘭的問題丟回給歐盟自行解決。其次，在歐洲問題上，川普對於北約的存廢有很深的成見在，他覺得美國應該退出北約，也反對美國在花費巨資在原著北約的軍事上。
在以哈中東衝突議題上，川普支持以色列的力度不會少於拜登政府，這當然跟猶太人在美國政治經濟圈的影響力有關。2017年12月6日，川普宣布美國承認耶路撒冷為以色列首都，並下令將美國駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷，這個決定當年在歐洲與中東引起了很大的反彈。聯合國安全理事會一度召開緊急會議，除美國之外的14名成員國皆譴責川普的決定，巴勒斯坦更公開準備發動示威抗議，哈馬斯在川普發布聲明後呼籲發動新的抗爭行動，所以今天的以哈衝突乃是歷史的遺恨，川普能解決嗎？令人質疑。
在中東另一個變數就是伊朗。如今許多武裝組織與恐攻團體都被認為是由伊朗在幕後支持與力挺者，川普任內對於伊朗的態度極為強硬，尤其他否決了原來歐巴馬任內已經達成共識的「伊朗核武協議」，從此，伊朗跟美國的關係就始終不佳，川普的態度則左右著中東局勢。
在東北亞，川普任內一度與北韓金正恩交好。川普雖然與金正恩數度會面，並在板門店舉行兩韓與美國的高峰會，可惜除了絢爛誘惑的交流外，東北亞核武議題始終沒有具體進展。拜登任內北韓基本上不在外交優先事件簿上，如果川普有機會捲圖重來，川普會不會在與金正恩拉近關係，值得注意。
作為「美國優先」政策的一部分，川普政府也重新評估了美國之前的多個多國承諾，包括退出《跨太平洋夥伴關係協議》、《中程導彈條約》、聯合國人權理事會和聯合國教育、科學及文化組織以及《巴黎協定》，並敦促北約盟國增加負擔分擔。雖然多數在拜登任內已經恢復，川普會否在退出，也令人質疑。其次，為了解決美國人最關心的邊境移民問題，川普肯定會採取更為強硬的手段，以遏止非法移民的不斷流入。
最後，川普政府經常利用經濟壓力來推進其外交政策目標[19]。他的進口關稅激怒了貿易夥伴，並引發了與中國的貿易戰。他還簽署了美國-墨西哥-加拿大協定，這是一項取代北美自由貿易協議的大陸貿易協定。川普政府促成了科索沃和塞爾維亞的經濟正常化協議、亞伯拉罕協議，以及隨後與巴林、蘇丹和摩洛哥達成的阿拉伯-以色列正常化協議。
當然，川普的國際戰略與外交政策最值得關注的還是美中之間的貿易戰、科技戰、軍備競賽仍會持續，直到美國壓過中國為主。美國將中國是為未來最強力競爭對手，灣普如再次就任會如何斟酌「台灣牌」使用，這就是我們該注意的重大國安議題了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com