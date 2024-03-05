法國公開賽／告別之旅！戴資穎拚今年、賽史第2冠 爭取奧運積分
台灣羽球一姊「小戴」戴資穎出征超級750的法國羽球公開賽，賽事於今（5）日開打，除了要力拚賽史第2冠之外，還要搶奧運積分。戴資穎宣告今年將是她的最後一舞，法國賽也是小戴最後一次參加，等於是「看一場少一場」。
記者路皓惟/綜合報導
法國羽球公開賽於今日賽事一連5天，戴資穎將在首輪與宋碩芸上演「台灣內戰」，目前兩人的世界排名分別為世界第3、世界第32名，而根據賽程，戴資穎若成功晉級4強，有機會再度大戰南韓球后安洗瑩。
戴資穎在法國賽不僅目標第2冠，還要力拚奧運積分，加上場地與巴黎奧運相同，相當於提前在此適應場地，掌握場館風向與硬體設施等。
今年初戴資穎在馬來西亞羽球公開賽，不敵球后安洗瑩獲得亞軍，緊接於1月底的印度公開賽擊敗中國好手陳雨菲，順利拿下今年首冠；本週法國公開賽結束後，戴資穎預計將繼續參加全英羽球公開錦標賽與亞洲羽球錦標賽。
戴資穎預告在巴黎奧運後退休，每一場巡迴賽都是告別之旅，而小戴的最終目標就是巴黎奧運金牌，戴資穎表示：「今年的奧運我會全力爭取奪牌，我知道這會很困難，但我正在為此努力著。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁