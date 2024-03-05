MLB／大谷翔平登雜誌封面！MLB官方也轉發　網：還有什麼他做不到

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這份印有大谷翔平封面的雜誌，預計將於下個月4月份出刊，而這張形象照在公布之後，也吸引各國網友紛紛在下方留言，並寫下：「還有什麼是大谷翔平做不到的」、「這就是為什麼大谷值得這份薪水，因為他是全球超級巨星」、「大谷的身材真的好好」、「大谷真的長得太英俊了」。
昨（4）日大谷翔平再次道奇隊第二棒指定打擊身分，出戰科羅拉多落磯隊，全場3個打席皆擊出安打，貢獻2分打點，熱身賽目前打擊率來到恐怖的7成14，狀況相當火熱，賽後道奇總教練Dave Roberts也表示，大谷翔平已經做好萬全準備，他可以打到對手任何種類的球，並且都能夠打得很好。
至於道奇隊上個賽季儘管例行賽斬獲百勝，未料進入季後賽整體投打皆大崩盤，也在分區系列賽上意外遭到響尾蛇隊橫掃，總教練Dave Roberts的用兵調度也被許多道奇球迷質疑，甚至有人認為他應該下台負責，但是道奇隊的總經理Andrew Friedman卻相當信任他，在受訪時說到：「Dave Roberts在總教練應盡的許多職責方面，做得非常出色，這項工作有一種無情的性質，他不但培養偉大的球隊文化，且總是保持著高度能量，這確實令人印象深刻。」
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