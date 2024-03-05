鄭文燦親臨視察桃捷棕線下指導棋 市府高層：超前部署、不需擔心
桃園捷運棕線核定通過，未來將讓北桃生活圈更加緊密。前市長、行政院副院長鄭文燦昨到場視察，意有所指說，希望張善政市府能夠有效地執行相關工作，以確保計畫的順利推進。參與推動的桃園市政府官員指出，桃園市長張善政與團隊的風格就是「務實」與「績效管理」，過程中張善政身段相當柔軟，有需要溝通的地方，也多次主動與鄭文燦交換意見，且要求市府團隊全力配合交通部與國發會，不在任何環節有延宕，最終讓棕線比預期至少提前兩年通過核定。
記者何哲欣／桃園報導
市府官員也提到，張善政緊盯進度，幾乎所有的重大交通建設都是親自主持專案會議，也在內部向幕僚提到很樂意去看工地，「視察交通工程進度的行程，你們儘管排」，工程師性格展露無遺。明確的目標導向，在這一年來確實讓重大交通建設進度頗豐。不僅日前延宕許久的棕線通過，今年初捷運綠線延伸中壢綜合規劃也通過核定，讓桃園捷運環狀路網完成最後一哩路，力拚今年底前動工；捷運三鶯線延伸八德案，也已經通過交通部審查通過，後續將進入行政院審議階段；不光是捷運，公路系統也有顯著的進展，像是地方倡議多時但不敢樂觀的板龍、新梅龍等快速道路，也即將在今年四月啟動可行性評估，可說收穫滿滿。
張善政幕僚表示，不止市長，兩位副市長、秘書長多次利用出席行政院院會、協調會，或中央到地方會勘的機會，不斷提出建設需求，日前行政院提出「產業投資5大要素優化政策執行成效」、「桃竹苗大矽谷計畫」等報告，副市長蘇俊賓即在院會多次發言「提醒」，直言如不解決交通、醫療、水資源、教育等基礎建設問題，那麼再大的建設計劃也是枉然，最後也獲陳建仁院長的正面回應，將視地方缺口提出配套計畫，同時也再度確認板龍、新梅龍等快速道路建設進度。
幕僚說，張善政在政院歷練完整，非常清楚政策推進的思維和流程，加上身段柔軟，跟政院的不同層級皆可以溝通，與中央的互動，張市府不僅接球會很確實，有些步驟甚至都還能超前部署，外界不需要有過多的擔心。