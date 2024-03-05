啟動AI發展計劃　開發金4大主軸打造數位競爭力

生成式人工智慧（AI）趨勢爆發，預期將成為產業發展與企業轉型關鍵之一，開發金控宣布，今（2024）年初已正式啟動集團AI發展計畫，規劃4大AI發展主軸，以建構全面性策略優勢，打造以AI驅動的企業數位競爭力。開發金資訊長楊偉強更透露，除了運用AI優化既有流程，目前也積極專注多項關鍵應用領域，包括大型語言模型、語音技術、智能創作等，期待藉由AI應用解決方案，探索更多商業機會，貼近客戶需求，共創業務發展。
記者顏真真／台北報導
開發金指出，近年透過集團資訊轉型計畫「坦克計劃」，成功奠定資訊架構與技術發展基礎，而因應趨勢浪潮，更已及早布局AI發展。開發金控AI發展計劃「羅盤計劃」以「AI賦能」、「AI識能」、「AI科技」及「AI治理」為4大主軸；透過「AI賦能」使集團各單位具備創建AI解決方案的思維能力，促進不同事業體與跨部門合作，進一步加強集團整體實力。開發金控去年舉辦生成式AI黑客松競賽，號召內部員工發想，提出可優化業務流程的創新解決方案，競賽中所產出的方案也將陸續轉化為實際應用。
至於「AI識能」則結合外部產業夥伴，舉辦主題座談、員工訓練與工作坊，分享最新AI趨勢知識，並深化創業家思維的企業價值。「AI科技」期待利用集團協同合作與分工，共同發展AI技術與應用佈署；包括完整AI開發與運作架構，以及開發佈署所需的自動化環境，未來更規劃打造集團核心AI引擎的共同平台。「AI治理」則強調兼顧法令規範要求，並建立有效且具結構性的集團AI治理框架。
開發金表示，AI科技運用現階段以內部平台與員工體驗為首要範疇，去年起即在企業內部通訊軟體為導入生成式AI小幫手，協助處理文書、撰寫郵件、查找資訊、重點整理摘要等，提升員工日常工作效率；同時，開發金控子公司凱基人壽日前也率先成為首家將生成式AI技術導入業務員「智能對練2.0」系統的壽險公司，善用AI模擬真實情境與客戶需求，提升業務員實戰力。