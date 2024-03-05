日清推台灣味新品！5分鐘享用魯肉飯、鹹豆漿粥 網：換人玩食物
日本泡麵大廠日清食品時常推出令人耳目一新的商品，這次更將「台灣味」加入產品當中。日清食品4日宣布推出以台灣小吃為發想的「魯肉飯」、「 鹹豆漿粥」作為新口味杯餐，只要倒入熱水、花5分鐘時間等候，就能享用台灣經典美食，引起網路熱議。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，日清食品4日宣布，將推出台灣小吃「滷肉飯」、「 鹹豆漿粥」口味的杯餐。據日清食品官網介紹，台灣一直是受到歡迎的旅遊目的地，旅客可以在街上一邊散步一邊享受美食和小吃，而台灣的料理也在日本受到關注，特別受到女性族群歡迎。
為此，日清食品特別推出了2款台灣經典小吃口味的杯餐，分別是「魯肉飯」及「鹹豆漿粥」」，只要用熱水沖泡5分鐘，不用離開日本就能享受台灣味。新口味將於18日開始在全日本發售。
據官網介紹，「魯肉飯」口味加入了甜鹹醬油，藉此帶出了豬肉的鮮味和八角、桂皮等多種香料的混合出的五香粉香氣，創造出一種令人上癮的味道；「鹹豆漿粥」口味則是台灣經典早餐的杯餐版本，特點是在豆漿加入了醋的酸味，使得味道濃郁卻溫和，另外還能加上「加味特製香醬辣油」，讓辣椒的香味在口中蔓延。
推出「台灣味」的消息曝光後，隨即引發網友討論。有不少日本網友躍躍欲試，紛紛表示期待購買嘗鮮，也有台灣網友表示「只有日清可以超越日清」、「豆漿粥=豆乳雜炊？」、「這跟必勝客惡搞pizza有異曲同工之妙」、「總是台灣人玩別國食物，這次就原諒他們啦」。