NBA／放尊重一點！被勇士「放投」策略激怒 Brown直言感覺被侮辱
NBA波士頓塞爾提克昨（4）日在主場以140：88打爆金州勇士，特別是「綠衫軍」Jayson Tatum和Jaylen Brown在上半場就聯手狂砍47分，暴露出勇士的防守策略完全失效，對於勇士採取「放投」策略，Jaylen Brown直言有被侮辱的感覺。
記者路皓惟/綜合報導
勇士隊的防守核心Draymond Green透露，球隊的開賽防守計畫就是故意放Jaylen Brown投籃，希望透過這種方式來限制塞爾提克的得分效率，但這個策略不僅未能達到預期效果，反而讓Brown有舒服的空間投籃，全場19投11中，包含5記三分球，攻下全場最高的29分。
對於放投Jaylen Brown的策略，勇士主帥Steve Kerr賽後則表示，「原本這策略是希望Draymond Green在油漆區與對手攪和，我們希望能減少對手突破上籃的機會，但顯然這並不管用。」
針對勇士祭出的放投策略，Jaylen Brown在社群媒體上做出回應，他表示是第一次遇到這種情況，感到有些驚訝，也覺得不被尊重，「老實說，我有點驚訝...我通常都是為其他人創造機會，但如果你敢於讓我投籃，我們也可以這麼做，只是我覺得這有點侮辱人...」
雖然Brown並非聯盟頂級的射手，但他職業生涯三分球命中率也有36.3%，足以證明他具有一定的外線能力，也讓勇士付出慘痛的代價。
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