父駕駛超載貨車收罰單！莽兒求情不成竟惱羞撞警 法院判決結果曝
高雄一名史姓男子前年4月駕駛大貨車行經岡山區時，遭一名莊姓警員取締超載17公噸、開出4萬6千元罰單，史男兒子（36歲）接獲消息後，立刻趕抵現場向莊員求情，不料遭拒絕後，史男竟開車尾隨莊員，並趁機高速衝撞將其撞飛，案經審理，法院依殺人未遂罪判處6年11月徒刑。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，史男父親2022年4月27日上午9時許，準備載運水泥基樁到工地，但行經嘉新東路時卻遭莊姓警員開罰超載，史男接到父親通知後，隨即開車前往現場代替父親向警員求情，遭拒絕後疑似心有不甘，決定向莊員展開報復。
史男為尾隨莊員，一路上多次蛇行超車，直至行經岡山北路時，突然從後方高速撞上莊員，導致對方騰空飛起後再重摔落地，全身受有多處擦挫傷；雖開庭時史男一再辯稱是因精神不濟才會釀禍，但檢方調閱行車紀錄器卻發現史男為蓄意衝撞，因此依法起訴。
法院審理後認為，史男明知故意衝撞莊員可能致人於死，但仍因無法抑制怒火而為之，考量其行為嚴重妨害社會公共秩序及警員值勤威信，且至今未與莊員達成和解，還釀成莊員受有心理陰影，故依殺人未遂罪判處有期徒刑6年11月，全案可上訴。