比特幣飆破6.8萬美元！「他」竟擠下黃仁勳、晉升全球20大富豪？
關注全球最有價值的公司排行中，鮮少有機構將比特幣也入列，《Forbes》全球富豪榜中，也未曾看過比特幣之父中本聰（Satoshi Nakamoto）的身影。不過近日比特幣股價飆漲，歷史高點近在眼前，中本聰所持有的比特幣價值突破755億美元，若將其列入全球富豪榜中，恐擠下身價約達752億美元的當紅炸子雞、輝達執行長黃仁勳，奪得全球第20大富豪。
記者鄭妤安／台北報導
全球最大加密貨幣比特幣昨（4）日盤中價格一度漲破6.8萬美元大關，創下超過2年來的新高，且相當接近2021年11月創紀錄的6萬8999美元。根據《路透社》報導，若以市值計算，比特幣今年迄今已上漲50%，其中大部分漲幅發生在過去幾週，比特幣現貨交易所交易基金（ETF），今年稍早已在美國獲准，為新的投資開闢道路，並重新點燃投資人對加密貨幣的熱情，流入美國比特幣基金的資金激增。
隨著比特幣股價歷史高點近在眼前，比特幣市值進一步來到約1.33兆美元，《8marketcap》資料顯示，其市值目前穩居第9名，而比特幣之父中本聰（Satoshi Nakamoto）所擁有的資產也受到關注。
中本聰的身份在過去10幾年以來，一直都是個謎，卻在比特幣歷史上擁有舉足輕重的地位，在比特幣問世初期挖取大量比特幣，具體數量未能確定，不過根據鏈上數據顯示，與中本聰相關的錢包地址共計2.2萬個，總計持有約110萬個比特幣。
若以昨日比特幣盤中高點6.87萬美元計算，中本聰所持有的比特幣價值突破755億美元，雖然《Forbes》全球富豪即時排行榜中未將其入列，但試想若將中本聰納入榜中，恐擠下黃仁勳，成為全球第20大富豪。