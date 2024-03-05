志祺七七《社會Now什麼》同框台大正妹　突認了「後悔當網紅」

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回顧近來有許多百萬YouTuber宣布停更，身為台灣知識型網紅第一把交椅，志祺坦言在創立第二、三年時也曾經走入低潮期，「我觀察大部分YouTuber也是那時倦怠期最大，因為差不多熱情消耗完了，然後又卡在團隊是否要擴大的十字路口，如果能夠想辦法撐下去，就會熬過去。」
對於做節目，志祺充滿責任感與熱情，透露自己頻道創立以來幾乎沒有休過假，最瘋狂的一次是他只來回花不到4天半的時間飛去德國領紅點設計獎，只為趕上日更的節目錄影。面對繁重的工作量，志祺說：「我解壓的方式就是打遊戲，做一些跟日常工作毫不相關的事情，投入到另一個截然不同的環境中，很舒壓。」
不過成為YouTuber也有很多小確幸，有機會認識很多可能完全不會有交集的人，面對現在許多年輕人都立志成為YouTuber，志祺說：「有時會想說網紅是不是一個不太適合當正職的一個工作，比較適合當副業？我也是先自己的事業去支撐才做了頻道，我會建議大家可以想想，若年紀增長到30、40甚至50歲之後的生活想要怎麼樣？成長曲線想要如何？那或許就能判斷網紅對於自己來說，是不是一個能永久當正職的工作了！」
新節目將和台大美女高材生白白攜手合作，這是志祺第一次與人搭檔主持，「跟大學生一起主持很新鮮，因為她們還是學生，不完全社會化，看待事情跟我有不一樣的腦迴路，這跟我自己的節目單向分析事務有很大不同，增加了不少娛樂性。」
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