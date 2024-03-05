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志祺七七《社會Now什麼》同框台大正妹　突認了「後悔當網紅」

▲志祺七七新節目《社會Now什麼》和台大正妹合作，公開承認「20%後悔當網紅」，親自揭原因。（圖／社會Now什麼提供）
▲志祺七七新節目《社會Now什麼》和台大正妹合作，公開承認「20%後悔當網紅」，親自揭原因。（圖／社會Now什麼提供）

記者楊穎軒／綜合報導

詐騙新聞層出不窮，根據刑事局統計，2023年全台民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元，創史上新高，百萬YouTuber「志祺七七」與《NOWnews今日新聞》合作特別企劃《社會Now什麼》探討社會熱門議題，與台大正妹白白共同主持。志祺受訪吐露內心話：「我對於成為所謂知名的網紅大概有20%的後悔。」原因是外界的矚目和自己低調個性相衝突。

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▲志祺透露曾經一度萌生退意。（圖／社會Now什麼提供）
▲身為百萬流量YouTuber，志祺透露曾經一度萌生退意。（圖／社會Now什麼提供）
從當完兵創業到成為百萬流量YouTuber，志祺說:「假設有錢有名是一個追求的目標，我對於成為所謂知名的網紅大概有20%的後悔，因為成名的代價隨之而來的是生活上的壓力，因為一舉一動都有可能被放大，走在路上都會被人認出。」笑稱自己內心其實是個害羞宅男，太過矚目會讓他有些許不自在，也曾經在路上遇過熱情粉絲突然熊抱，讓他嚇一跳。

回顧近來有許多百萬YouTuber宣布停更，身為台灣知識型網紅第一把交椅，志祺坦言在創立第二、三年時也曾經走入低潮期，「我觀察大部分YouTuber也是那時倦怠期最大，因為差不多熱情消耗完了，然後又卡在團隊是否要擴大的十字路口，如果能夠想辦法撐下去，就會熬過去。」

▲志祺（右）、白白首搭檔默契佳。（圖／社會Now什麼提供）
▲志祺（右）、白白首次搭檔默契佳。（圖／社會Now什麼提供）
對於做節目，志祺充滿責任感與熱情，透露自己頻道創立以來幾乎沒有休過假，最瘋狂的一次是他只來回花不到4天半的時間飛去德國領紅點設計獎，只為趕上日更的節目錄影。面對繁重的工作量，志祺說：「我解壓的方式就是打遊戲，做一些跟日常工作毫不相關的事情，投入到另一個截然不同的環境中，很舒壓。」

▲志棋（左）首次雙主持節目《社會Now什麼》。（圖／社會Now什麼提供）
▲志棋（左）新節目《社會Now什麼》首次嘗試雙主持模式。（圖／社會Now什麼提供）
不過成為YouTuber也有很多小確幸，有機會認識很多可能完全不會有交集的人，面對現在許多年輕人都立志成為YouTuber，志祺說：「有時會想說網紅是不是一個不太適合當正職的一個工作，比較適合當副業？我也是先自己的事業去支撐才做了頻道，我會建議大家可以想想，若年紀增長到30、40甚至50歲之後的生活想要怎麼樣？成長曲線想要如何？那或許就能判斷網紅對於自己來說，是不是一個能永久當正職的工作了！」

▲台大美女高材生成白白。（圖／社會Now什麼提供）
▲台大美女高材生白白。（圖／社會Now什麼提供）
新節目將和台大美女高材生白白攜手合作，這是志祺第一次與人搭檔主持，「跟大學生一起主持很新鮮，因為她們還是學生，不完全社會化，看待事情跟我有不一樣的腦迴路，這跟我自己的節目單向分析事務有很大不同，增加了不少娛樂性。」

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