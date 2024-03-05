NBA／Curry還好嗎？本季已4場得分個位數　勇士12年賽季以來首次

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根據美媒統計，加上這場對上塞爾提克的比賽，這是Stephen Curry本賽季第4場，終場僅拿下個位數得分的比賽，前3次分別是對上76人得9分，對暴龍得9分，對拓荒者拿7分，值得一提，上個賽季Curry沒有任何一場得分低於10分。
談到Stephen Curry本場比賽的狀況，總教練Steve Kerr表示：「對他來說，今天不是休息日，但我覺得他需要休息，他今年打得很出色，但也打了很長時間，希望接下來沒比賽的幾天，他可以好好充電，然後繼續帶領球隊前進。」
至於球隊在防守方面似乎出現不小問題，Curry對此也做出了回應，認為綠衫軍有很多厲害之處，他說到：「我們在防守端選擇沉退，這在某種程度上是我們球員、球隊領袖和教練團的共同決定，這顯然是我們在嘗試一些不同的戰術。對手一直處在火燙狀態，他們有很多很強的地方和威脅點，我們在試著找出他們的弱點，看看是否會奏效。 」「但顯然沒起到太大作用，這也對我們的進攻產生了影響，但對於這種策略我們並不後悔，這場比賽是一個很好的教訓，我們接受，但我們不會讓這樣的失利一直揮之不去。」Curry說到。
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