填息才是關鍵！7檔高股息ETF全填息 這2檔還刷新歷史新高價
台股今（5）日盤中步步高，午盤來到19450點再創新高，台積電也來到新天價738元，而ETF表現也受到關注，尤其是高股息ETF是否填息成為焦點，以免賺了股息卻賠了價差。觀察市面上10檔季配型台股高股息ETF，可以發現截至今年3月4日為止，共有7檔已完成去年第四季配息的填息，其中2023年全年4次配息都已完成填息、且同步刷新歷史新高價位的有2檔，包括00915與00713。
記者許家禎／台北報導
高股息ETF堪稱台股人氣王，擁有超高人氣，但投資人除了股息追高之餘，也要留意填息能力，以免賺了股息卻賠了價差。觀察市面上10檔季配型高股息ETF，可以發現共有7檔已完成去年第四季配息的填息，包括凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、復華富時高息低波（00731）、群益半導體收益（00927）、富邦特選高股息30（00900）。
其中，2023年全年4次配息都已完成填息、且同步刷新歷史新高價位的有凱基優選高股息30（00915）與元大台灣高息低波（00713），分別站上23.35元與51.9元，其中00915近一年含息總報酬超過53%，最為突出。
追蹤高品質、高股息與低波動的多因子選股策略，讓00915累積豐碩果實入袋，得以在今年第一季加碼分紅回饋，配發每單位0.72元，以3月4日收盤股價23.35元換算，當次配息率3.08%，年化配息率超過12%，在同類型產品中數一數二，想參與領息的投資人，3月15日為最後買進日。
※【NOWnews 今日新聞
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