foodpanda、7-11愛用者注意！你的千萬發票還沒領 只到今午3點半
台北foodpanda愛用者注意，你的千萬發票還沒領！財政部稅賦署表示，112年9、10月期統一發票千萬元特別獎號碼為「72054514」，今（5）下午3點半市最後的領獎期限，但至目前為止仍有3張千萬發票沒有人來領，其中有1張在台北花22元foodpanda外送費，呼籲中獎人別和財神爺擦肩而過。
記者徐銘穗/綜合報導
3張即將到期卻還未領的千萬大獎發票全都在新竹以北，消費金額最少只有22元、最高190元，有2張是台北市的店家開出，1張由新竹縣湖口鄉統一超商開出。中獎明細如下：
❗北市信義區忠孝東路4段555號｜foodpanda
外送費等22元（雲端發票）
❗北市北投區石牌路2段201號｜生活廣場（義美食品）
食品等43元（電子發票證明聯）
❗新竹縣湖口鄉文化路55號｜7-11
食品等190元（電子發票證明聯）
賦稅署提醒，千萬特別獎限於第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部兌領，只要這些單位營業時間一過，就不能領獎，以第一銀行為例，對外營業時間只到今（5）下午3點半，中獎人要把握時間。