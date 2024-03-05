謝金河參訪台商研華、振樺 大讚廣用印度人才「徹底在地化」
台灣最近與印度之間的往來頻繁，除了台印簽署移工合作備忘錄MOU外，力積電也赴印度協助設廠，而財信傳媒董事長謝金河近日前往印度考察，今（5）日提到參訪兩家工業電腦（IPC）大廠，分別是振樺電子、研華科技，並提到對兩家公司的「徹底在地化」印象深刻，以往台商都是台灣大老闆出來接待，但這兩家都是台灣經營者退到後面，出來擔綱的是印度在地主管，認為這與過去台商生產代工機制不一樣，可能是台商跨向國際化的重要一大步。
記者魏妤庭／台北報導
謝金河表示，此次參訪印象最深刻的就是在地化努力，這些年在海外考察，不管台商在哪裡，出來接待的通常是台灣大老闆，但這次出來擔綱的都是印度在地主管，振樺電子營運長林宗德率先致詞後，隨即由印度營運副總裁Dinesh Ullal率領三位主管作簡報，同時，合作的副總裁Reliance也一起分享他們一起和振樺電子合作的心得。
謝金河表示，振樺電子在印度以市場銷售為主，POS產品在印度有很高的市佔率，Kiosk機也愈來愈有競爭力。辦公室裏坐滿印度員工，牆壁上貼的都是激勵員工士氣的圖片，連產品，經營面的問題，都是印度籍主管在擔綱。研華科技則是由印度公司總經理Rajesh Sharma帶領4位主管作簡報，並提到該公司擴充印度營運版圖、加碼營運及服務中心，深耕印度已經超過20年，這3年的複合成長率都超過30%。
謝金河指出，不論振樺電子或研華科技都深耕印度，並廣泛應用印度在地人才，這和過去台商生產代工機制很不一樣，這可能是台商跨向國際化重要一大步！