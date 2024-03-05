數位身分證叫停賠2.8億 黃珊珊批付高額學費的失敗政策
行政院前院長賴清德任內推動換發數位身分證，二○二一年因資安爭議喊卡，廠商向政府求償加上已採購機器和場地費及維持運轉費，經過協商後就賠2.8億元。民眾黨立委黃珊珊今（5）日對此表示，在沒有配套的情況下，貿然的推出造成民眾反彈，對於政府來說就是付出高額學費又沒有效果，是非常失敗的政策。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團今天舉行「司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪」記者會，在會後媒體提問時，媒體問及有關數位身分證喊停，政府要賠償廠商2.8億一事，黃珊珊表示，數位身分證應原本立意良善，數位轉型與將來身份認證是未來趨勢，民眾黨主席柯文哲在台北市長任內就拜訪愛沙尼亞，其實在台北推動數位實名認證，大家知道的台北通。
黃珊珊說，數位身分證規畫顯然當時沒有完成社會溝通、對資安相關隱私相關討論，在招標初期引起非常多學界、業界、甚至人民恐慌，一個重大政策出來，在台北市做了一件最重要的事，要做台北通，要做個人資料保護委員會，有監控的機制、辦法，同樣有資安的要求，這三項配套之後才能推出數位認證。
黃珊珊認為，在沒有配套的情況下，貿然的推出造成民眾反彈、現在停下來，賠了這錢當然是全民埋單。對於政府來說就是付出高額學費又沒有達到應有效果，這是非常失敗的政策。
黃珊珊指出，未來的世界數位化是不可能規避的方向，但是如何做好資安防護、個人隱私保障，成立相關保護委員會，監督數位身分證相關內容，是接下去要做的事。