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NBA／字母哥缺陣、Lillard轟41分　公鹿明星賽後不敗113：106快艇

▲明星後衛Damian Lillard發飆，單場狂轟41分，率領公鹿逆轉勝快艇。（圖／美聯社／達志影像）
▲明星後衛Damian Lillard發飆，單場狂轟41分，率領公鹿逆轉勝快艇。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

東區強權公鹿今(5)日上演逆轉秀，即使當家球星Giannis Antetokounmpo缺陣，但明星後衛Damian Lillard發飆，單場狂轟41分，率領公鹿在決勝節拉出一波12：0的猛攻，扭轉戰局，終場113：106擊敗快艇，喜迎6連勝，穩住東區第二的席次。

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Giannis Antetokounmpo因左腳腱炎缺陣，公鹿首節就落後10分，不過球隊沒有輕易繳械，靠著Lillard火燙手感緊咬比數，再靠第四節逆襲，在終場前4分10秒首度取得領先，並一舉帶走勝利。

主帥Doc Rivers說，Antetokounmpo腳傷問題在近幾場一直存在，所以讓他暫時休息。

不過公鹿自明星賽後仍保持不敗，狀況已調整至巔峰，接下來將展開連四場的加州客場之旅，包括下週將再戰快艇。

快艇後衛Russell Westbrook左手骨折已接受手術，本場比賽靠三星飆分，James Harden和Paul George合力攻下29分，Kawhi Leonard則進帳16分。快艇吞敗後，戰績39勝21敗，暫居西區第4。

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