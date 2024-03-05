許銘春稱引進印度移工因「膚色相近」遭批歧視 外交部道歉了
勞動部長許銘春近日受訪時被問及印度移工議題，脫口「膚色、飲食習慣相近」惹議，引來歧視的質疑。對此，外交部今（5）日表示，對於政府未盡妥適說法引起批評，我國政府表達誠摯建議並會虛心檢討。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行例行記者會，對於許銘春近日受訪時脫口說出「膚色、飲食習慣相近」等原因引進印度移工，遭到外界質疑歧視，民進黨立委對此有多有批評，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉說，我方對印度移工不分族裔背景，只要符合招募資格及我方產業需求，我國均誠摯歡迎，並保證印度移工於台灣會受到公平的對待與法律的保障，政府在推動台印度勞務合作期間也會持續就引進印度勞工的數額、專長及引進的行業等分別進行討論規畫，務求周延。
陳俊吉表示，近日政府單位在國內社會溝通上有未盡妥適的說法，導致國內社會、印度友人或國際上有所批評情形，政府對此表達誠摯歉意，也會虛心檢討改進。
媒體追問，勞動部會有此說法是因為外交部有提供資料，許銘春究竟是因為一時口誤還是外交部有提供相關資料？
外交部發言人劉永健則強調，台灣是一個具有容忍歧見、包容多元聲音的蓬勃公民社會，我國尊重印度的多元豐富文化，珍視雙邊人民友誼，致力促進兩國文化交流與相互瞭解，以提升台印度雙邊合作夥伴關係。政府希望國人能支持台灣走入國際，持續與印太區域夥伴展開實質交流，創造互惠互利的交流。