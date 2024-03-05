柯文哲今態度放軟 江和樹改口：N+1不是不行、想選就該早點扎根
民眾黨主席柯文哲日前提出「勇敢提名N+1」計畫，引起黨內反彈，今柯文哲回應「這是都還沒決定的事，之後會再進行計畫」。黨內第一個開砲的台中市黨部主委江和樹，態度跟著放軟，改口稱「N+1不是不行、但要看區域、先扎根最重要」。
記者顏幸如／台中報導
柯文哲2月29日在黃暐瀚的網路節目「下班瀚你聊」中，提及民眾黨未來規劃，表示黨將積極布局2026地方議員選舉，並提出「勇敢提名N+1」計畫，即是目前已有民眾黨議員的選區，提名再加1席，沒議員的區域勇敢提1席，引起黨內反彈。台中市唯一的民眾黨市議員江和樹首先開砲，強調「沒有付出、沒有扎根就不可能有成功」、「每區提10個里長才是我們想要的」，他強調國民兩黨不是塑膠做的，莫讓當年黃瀞瑩在北市擠下陳思宇的遺憾重演。
柯文哲的「勇敢提名N+1」讓現任議員挫咧等，基層也出現質疑聲浪。自稱不怕「N+1」的江和樹也遭人諷刺，指若派前發言人楊寶楨到台中市大里區選議員，江和樹頂多撈個落選頭。時隔5日後，柯文哲今（5）日受訪時修正說法，指「這是都還沒決定的事情，之後會再進行計畫」。
見柯文哲態度放軟，江和樹也主動改口，稱民眾黨只有4歲，卻對兩黨造成壓力，「這是好事」。黨主席說的「N+1」不是不行，但必須看區域。以台中為例，柯文哲有30%的支持度，每個選區的議員候選人都有機會當選。
他表示已向中央反映，希望每個區都有人扎根，「不是選舉前半年才跳出來，現在就要先開總部，要讓黨員、支持看到認真的人，人家才願意支持」。他並呼籲熱愛政治、有意願參選的年輕人「此時此刻就要下定決定，投入2026的選戰」。