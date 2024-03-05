高雄某高職驚傳墜樓事故！高三男學生失去生命跡象　送醫不治

南港情殺案！OL當街慘遭「開山刀」追砍　恐怖情人二審判決出爐

▲台北市南港區前年8月間發生一起駭人事件，陳男在大街上追砍前女友，所幸警方及時趕抵將他壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲台北市南港區前年8月間發生一起駭人事件，陳男在大街上追砍前女友，所幸警方及時趕抵將他壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台北市南港區前年8月傳出一起砍人案！一名40歲的陳姓男子因感情因素，多次想找29歲葉姓前女友談判，不料遭拒後，陳男便利用午休時間一路尾隨葉女，並持預藏的開山刀，朝對方一頓猛砍，所幸送醫後無生命危險，士林地檢署偵結後，依家暴殺人未遂罪對陳男提起公訴，一審依法判處7年6月，案件上訴後，台灣高等法院今（5）日撤銷改判6年、刑後監護人4年。

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據了解，相差11歲的葉女與陳男曾是男女朋友，但兩人分手後，陳男還是多次發訊息、尾隨葉女，導致葉女不堪其擾，於2022年6月分向海山分局提告陳男恐嚇，案經審理，法院認定陳男行為觸法，因此核發保護令，但陳男仍不知悔改，進而犯下大錯。

前年8月29日中午，陳男再度開車到南港區三重路一帶盯哨，發現葉女出現後，便一路尾隨，造成雙方發生嚴重爭執，沒想到下秒陳男竟拔出預藏的開山刀，瘋狂砍殺葉女頭臉、腹部、手部多處，嚇得不少目擊民眾放聲大叫。

▲陳男趁午休時間一路尾隨葉女，隨後持預藏的開山刀，朝對方一頓猛砍。（圖／翻攝畫面）
▲陳男趁午休時間一路尾隨葉女，隨後持預藏的開山刀，朝對方一頓猛砍。（圖／翻攝畫面）
葉女遇襲後奮力抵抗，一路逃到一處豆漿店求救，所幸此時警方快打部隊趕抵，立刻將陳男壓制上銬，並協助葉女就醫，內湖三總檢傷發現，葉女受有左臉頰、左腹部撕裂傷、右手多處撕裂傷併第三指伸指肌肌腱斷裂、左手多處撕裂傷併第一指指動脈斷裂及第一、三、五指神經斷裂等傷害，但未傷及致命部位，幸運撿回一命。

檢方偵結後，依家暴殺人未遂罪提起公訴，同時扣押案開山刀為犯罪所用之物；案經審理，士林地院依法判處陳男有期徒刑7年6月；全案上訴後，高院認為陳男因長期患有思覺失調，犯案時辨識行為違法及依其辨識而行為之能力顯著降低，今天改判其有期徒刑6年、刑後監護人4年，可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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