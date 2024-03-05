南港情殺案！OL當街慘遭「開山刀」追砍　恐怖情人二審判決出爐

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前年8月29日中午，陳男再度開車到南港區三重路一帶盯哨，發現葉女出現後，便一路尾隨，造成雙方發生嚴重爭執，沒想到下秒陳男竟拔出預藏的開山刀，瘋狂砍殺葉女頭臉、腹部、手部多處，嚇得不少目擊民眾放聲大叫。
葉女遇襲後奮力抵抗，一路逃到一處豆漿店求救，所幸此時警方快打部隊趕抵，立刻將陳男壓制上銬，並協助葉女就醫，內湖三總檢傷發現，葉女受有左臉頰、左腹部撕裂傷、右手多處撕裂傷併第三指伸指肌肌腱斷裂、左手多處撕裂傷併第一指指動脈斷裂及第一、三、五指神經斷裂等傷害，但未傷及致命部位，幸運撿回一命。
檢方偵結後，依家暴殺人未遂罪提起公訴，同時扣押案開山刀為犯罪所用之物；案經審理，士林地院依法判處陳男有期徒刑7年6月；全案上訴後，高院認為陳男因長期患有思覺失調，犯案時辨識行為違法及依其辨識而行為之能力顯著降低，今天改判其有期徒刑6年、刑後監護人4年，可上訴。
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