全聯最強不是便當！「隱藏王牌」內行每週買1次：不用80元賣超好

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「老鷹紅豆銅鑼燒真的好吃，紅豆口感綿密紮實」、「螞蟻人的最愛！這款真的超好吃」、「已經吃好幾年了，不過也是一路漲價啦」、「買過紅豆後回購過幾次，真的很香好吃，有點甜，可以配咖啡或茶很讚」、「說真的這個銅鑼燒比外面貴鬆鬆的都好吃」、「隱藏王牌啊！我每週都會帶一盒回家」、「回購N次了！全聯最好吃的東西就是銅鑼燒」。
「老鷹紅豆」大有來頭！全聯農民合作創熱銷銅鑼燒甜點
這款「老鷹紅豆」來自屏東，最早起源於2012年，屏科大鳥類生態研究室接獲有兩隻老鷹死亡，檢驗出老鷹體內含有劇毒農藥「加保扶」，經過田野調查之後，發現是稻子收成轉種植紅豆播種之際，就會有大量鳥類暴斃在紅豆田之中，才知道是少數農民為了避免農損，使用加保扶拌稻穀製作毒餌，讓小鳥吃了之後大量死亡，小鳥屍體又被老鷹啃食，導致老鷹也跟著中毒，事件甚至被收錄在電影紀錄片《老鷹想飛》之中。
後來在縣政府及東港鎮農會的協助，從2014年開始進行種植技術改良，使用機械播種將紅豆埋入土中，有效減少播種期的鳥害，但也提高不少成本。直至全聯高層看到相關報導之後，得知老鷹生存困境，聯繫台灣猛禽研究會及屏科大鳥類生態研究室，希望能夠幫老鷹紅豆做銷售，在有企業家出地出力和農民合作的情況下，越來越多農夫願意加入一起嘗試老鷹紅豆的耕種，希望可以推廣保育的概念。
「老鷹紅豆」是主打不毒鳥、不用落葉劑、安全用藥、符合產銷履歷的規範的紅豆，層層把關也沒有農藥的問題，最後全聯用「老鷹紅豆」來製成銅鑼燒口味，成為店內熱銷甜點，也把「老鷹紅豆」知名度給打開。
「老鷹紅豆銅鑼燒」一盒不用百元！全聯熱銷甜點第一
相信有逛過全聯的都知道，全聯時不時就會推出多款甜點，也經常跟許多品牌、藝人聯名，然而有幾款就是常駐商品，這款「老鷹紅豆銅鑼燒」就早已販售多年，根據APP團隊「發票載具」去年底整理「全聯人氣甜點Top5當中，這款「老鷹紅豆銅鑼燒」就奪下網友推薦的第一名，顯見好口碑內行皆知。
《NOWnews》記者也曾經多次吃過這款「老鷹紅豆銅鑼燒」，價格上近年有漲價，過去買過59元、65元一盒，現在則是79元一盒，但對比外面店家銅鑼燒價格還是算便宜。口感上，紅豆香氣十足，內餡軟綿，唯一缺點就是有點太甜，如果能夠稍微減少糖分，單吃就非常好吃！以現在版本來說搭配黑咖啡、無糖茶的話，完全是一個下午茶絕佳組合。下回去全聯如果有看到「老鷹紅豆銅鑼燒」，還沒吃過的你，也可以買來嚐鮮，也是支持在地農民的一種方法哦！